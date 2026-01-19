Betámadta az RTL Radics Bélát: megérkezett a válasz

Facebook-videóban üzent az RTL Híradójának Radics Béla képviselőjelölt. Mint fogalmaz, egy igen "vérszegény" leleplezést közöltek az alapítványáról. "Sokkal korábban kell felkelnetek és sokkal több spenótot kell ennetek ahhoz, hogyha azt hiszitek, hogy én ettől majd megijedek. Megtaláltátok a mindenki számára nyilvánosan elérhető alapítványom adatait? Gratulálok a nyomozó munkához az RTL-nek! A kiváló oknyomozó, a Sherlock Holmes-ot megszégyenítő RTL Híradó még azt sem találta el, hogy pontosan hol indulok a választáson" – jelentette ki a politikus, akit a Híradóban valóban a VIII. és IX. kerület indulójaként jellemeztek.

"Érdekes módon a valódi botrányokkal meg valamiért nem foglalkoztok" – tette hozzá.

Lelepleztem Hadházyt, lelepleztem Rózsa Andrást, lelepleztem a Partizánt, szerencsétlenkedik a tiszás jelölt. Ideje volt már valamivel besároznotok, de ez ide kevés lesz. Mielőtt holnap ezt is kinyomoznátok, inkább előre szólok, cigány vagyok

- tette hozzá, majd azzal búcsúzott: "Ti a weboldalakra meg a domainekre vagytok rápörögve, mi meg a munkára. Nagyon remélem, hogy nem bűn, irodabérlés helyett inkább ifjúsági és kulturális programokat megvalósítani. Minden egyes fillérből fiataloknak szánt programokat valósítottunk meg. Ellenben Hadházyval, aki még az alapítványának a kuratóriumi elnökét is, a zuglóiak pénzén fizeti ki. Van egy rossz hírem Hadházyknak meg a többi balos oknyomozónak: minden disznóságotokat le fogjuk leplezni és folytatni fogjuk a munkát!"