Hajdú Péter kiosztotta Hadházy Ákost: "Ne listázza már ismert emberek ruhatárát, mert nem ez a dolga"

Újabb fejezetéhez érkezett Hajdú Péter és Hadházy Ákos nyilvános adok-kapokja, amely immár hetek óta zajlik. A történet még tavaly karácsony előtt indult, amikor a műsorvezető nem hagyta szó nélkül a baloldali politikus egyik bejegyzését, amelyben Hadházy "szolgának" nevezett mindenkit, aki a Mészáros Csoportnál dolgozik. Hajdú Péter akkor nyíltan felháborodott a kijelentésen, azóta pedig úgy tűnik, a konfliktus csak egyre élesebb lett.

Hajdú Péter ismét helyretette Hadházyt (Fotó: YouTubeÖ

Hadházy Ákos Hajdú Péter ruhatárát támadja

A baloldali politikus az elmúlt időszakban sorra kritizálta a Frizbi házigazdáját: nemcsak a munkásságát vette célkeresztbe, hanem személyeskedő hangnemben már az öltözködését is. Legutóbb Hajdú Péter legfrissebb Frizbi adásában viselt karórája miatt gyártott gyűlölködő posztot Hadházy, mert jó szokása szerint az élő fába is beleköt. A műsorvezető azonban ezúttal sem hagyta magát.

Hajdú Péter egy videóval reagált a közösségi oldalán, amelyben határozottan visszautasította a támadásokat, és emlékeztette a politikust arra, mi is lenne valójában egy országgyűlési képviselő feladata. A megszólalásában nemcsak az óraügyre tért ki, hanem kemény adatokat is felsorolt Hadházy parlamenti aktivitásáról, illetve anyagi helyzetéről.

Látom, mekkorát megy az országos médiumokban - és nem csak a social felületekről beszélek -, hogy milyen órát viseltem a Bohár Dániellel készült Frizbiben a beköszönésnél. És hát igen, Hadházy Ákos jó megfigyelő. Kiszúrta, kiposztolta, megírták. Bravó! Gratulálok! De hát egy országgyűlési képviselőnek nem ez a dolga, mert ellentétben velem, ő valóban közpénzt kap.

„A szekszárdi Hadházy Ákost a zuglóiak választották meg egyéniben, és így került be az országgyűlésbe. És hát tudjátok, hogy 2022 óta Hadházy Ákos hányszor szólalt fel a zuglóiak érdekében a Parlamentben? Egyszer sem. Kigyűjtöttem, és Hadházy Ákos összesen két alkalommal szólalt fel: 2022. október 10-én az eskütételnél, illetve 2023. május 23-án a mentelmi ügy kapcsán. De csak úgy példaként említeném meg Arató Gergely szintén ellenzéki képviselőtársát Hadházy Ákosnak, aki 217 alkalommal szólalt fel, vagy a kormánypárti Rétvári Bencét hozom fel példának, aki 829 alkalommal. És Hadházy Ákos, aki közpénzt kap, méghozzá több millió forint értékben, egyetlenegyszer sem szólalt fel a zuglóiak érdekében. És el ne higgyétek már neki, hogy nincs pénze, és azért öltözködik ilyen slamposan, meg hogy hát egy Trabantja van mindössze. Gyerekek, ez nem igaz. Hadházy Ákosnak van egy sikeres vállalkozása Szekszárdon, ami 2024-ben 140 millió Ft körüli összeget termelt, tehát a cégének nettó árbevétele közel 140 millió Ft volt. De én nem vagyok irigy, és nagyon örülök, hogy ha vannak ebben az országban sikeres vállalkozók. Merthogy vannak. És Hadházy Ákos nem órára, meg nem ruhára költötte ezt a pénzt, hanem Bécsben vásárolt ebből egy lakást, amivel szintén nincs probléma. Arra költi a pénzét, amire akarja. De ne játssza már a szent embert, ne listázza már ismert emberek ruhatárát, mert nem ez a dolga. Törődjön, foglalkozzon a zuglóiakkal, mert ők választották őt meg. Gyerekek! Zugló sokkal jobbat érdemel” – fogalmazott Hajdú Péter a közösségi oldalán.