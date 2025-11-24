„Ne bújjatok a kukac mögé!” – Radics Béla nyílt vitára hívta a Tisza képviselőjelölt-jelöleket

Radics Béla a 6-os választókerület kormánypárti indulója nyilvános vitára hívta a Tisza Párt három csendbe burkolózó jelöltjét. A politikus Facebook-videójában egyenesen fogalmaz: „srácok, ne bújjatok a kukacok mögé!” – utalva arra, hogy a Tiszás jelöltek minden kérdésre csak annyit reagálnak: „press@…"-ra írják meg a kérdéseket. Radics Béla szerint ez nem kampány, hanem a választók arculcsapása. Sőt: a demokrácia megcsúfolása. A zuglói és erzsébetvárosi választókat ez most különösen érinti: a körzetben induló Tisza-jelölt mellett maga Hadházy Ákos sem áll szóba senkivel.

Nyílt vitára hívta a Tisza jelölt-jelölteket Radics Béla a 6-os számú, Zuglót is tartalmazó választókörzetben induló kormánypárti politikus / Fotó: Török Gergely Ádám

Vajon mit akarhatnak a hallgatásba burkolózó Tisza jelölt-jelöltek?

Míg a csendnek például a művészetben van létjogosultsága, addig a politikában nem igazén szerencsés. Erre hívja fel a figyelmünket Radics Béla.

Mitől legyen bizalma a választópolgárnak, ha egy politikus a saját nevén kívül semmit nem hajlandó elmondani?”

– teszi fel a kérdést a kormánypárt jelöltje.

Radics Béla viszont vállalja a nyílt ütközetet. Egyedül vitázna akár három jelölttel szemben is. „

Engem nem zavar, ha akár jönnek hárman. De legalább mondjanak valamit. Valamit a rezsiről, a nyugdíjakról, az adókról, a helyi ügyekről. Bármiről. Mert eddig egy darab válasz sem érkezett.

Feltételezhetően a Tiszások két tényező miatt hallgatnak:

A Tisza mindent el akar titkolni a választásokig, hiszen tudjuk, hogy úgy vannak vele, hogy nyerni kell, utána "mindent lehet"

Bárkire szavaznak, akin Tisza logó van, ezért egy vitán csak veszíthetnének

Radics Béla szerint mindkettő hibás logikán alapuló következtetés. A politikus szerint Magyar Péter a saját jelöltjeit gyakorlatilag gyámság alatt tartja:

Ezzel lenézi a jelöltjeit,de a választópolgárt is. Én nem nézem őket hülyének. Merjék vállalni, amit gondolnak! Ha valaki politikus akar lenni, legyen már annyi gerince, hogy elmondja, mit csinálna az országban. Mi vár ránk, ha hatalomra kerülnek? Adóemelés? A nyugdíjak megadóztatása? A rezsicsökkentés visszavágása?

A Tisza ezekről a kérdésekről mélyen hallgat.

Persze, mert ezekkel nem lehet választást nyerni, ezért most sunnyognak. Majd ha győznek, mindent szabad lesz. Ha a választó nem tudja, mire szavaz, akkor utána bármit rá lehet borítani. Így vannak vele.

Radics Béla mindenesetre készen áll a vitára. És várja a Tisza jelölt-jelöltek jelentkezését. Egyelőre azonban továbbra is csend honol a Tisza-világban, miközben a választás napja rohamosan közeledik.

Szerintem egy vita jót tenne a választópolgároknak: világosabb képet kapnának, kire kell szavazni. Most ott egy Tisza-logó, meg egy fotó, ennyit tudnak. Nem adnak választ semmire. Ez így nem fair.

Tekintsd meg Radics Béla parádés videóját, amiben vitára hívja a Tisza képviselőjelölt-jelöltjeit: