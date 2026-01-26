Orbán Viktor kemény üzentet küldött az ukránoknak: Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe

A rövid felvételen azt kérdezik Orbán Viktortól, hogy hogy kell elképzelni egy ilyen bekéretést, "tényleg a szőnyeg szélére állítják ilyenkor"? Mire Orbán Viktor elmondta, hogy ezt embere válogatja, ilyenkor vagy szóbeli vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelölik, hogy mi történt, mit kifogásolunk, és mit kérünk az ukránoktól.

Például, hogy ilyeneket ne csináljanak. Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe

- jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Van, ami nem fér bele!