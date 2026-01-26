Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor kemény üzentet küldött az ukránoknak: Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe

Orbán Viktor kemény üzentet küldött az ukránoknak: Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 19:08
ukránVálasztásokUkrajnaüzenet
Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor hétfő késő délután bejelentette, hogy arra utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.
Bors
A szerző cikkei

Az esetre azért került sor, mert a miniszterelnök szerint ez a válasz a Magyarországot és a kormányt ért ukrán fenyegetésekre. A bejelentéssel kapcsolatban most pedig egy újabb videót osztott meg a közösségi oldalán, melyhez azt írta:

Van, ami nem fér bele! 

A rövid felvételen azt kérdezik Orbán Viktortól, hogy hogy kell elképzelni egy ilyen bekéretést, "tényleg a szőnyeg szélére állítják ilyenkor"? Mire Orbán Viktor elmondta, hogy ezt embere válogatja, ilyenkor vagy szóbeli vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelölik, hogy mi történt, mit kifogásolunk, és mit kérünk az ukránoktól.

Például, hogy ilyeneket ne csináljanak. Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe

- jelentette ki a miniszterelnök. 

Orbán Viktor: Van, ami nem fér bele! 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu