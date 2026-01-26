Orbán Viktor kemény üzentet küldött az ukránoknak: Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe

Az esetre azért került sor, mert a miniszterelnök szerint ez a válasz a Magyarországot és a kormányt ért ukrán fenyegetésekre. A bejelentéssel kapcsolatban most pedig egy újabb videót osztott meg a közösségi oldalán, melyhez azt írta:
Van, ami nem fér bele!
A rövid felvételen azt kérdezik Orbán Viktortól, hogy hogy kell elképzelni egy ilyen bekéretést, "tényleg a szőnyeg szélére állítják ilyenkor"? Mire Orbán Viktor elmondta, hogy ezt embere válogatja, ilyenkor vagy szóbeli vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelölik, hogy mi történt, mit kifogásolunk, és mit kérünk az ukránoktól.
Például, hogy ilyeneket ne csináljanak. Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe
- jelentette ki a miniszterelnök.
