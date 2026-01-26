Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát

Válasz a Magyarországot és a kormányt ért ukrán fenyegetésekre - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.
A kormányfő így folytatta:
Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.
