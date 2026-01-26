Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 17:23 / FRISSÍTÉS: 2026. január 26. 17:27
Bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.
Válasz a Magyarországot és a kormányt ért ukrán fenyegetésekre - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor

A kormányfő így folytatta: 

Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.

