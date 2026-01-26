Orbán Viktor: aki ránk szavaz, biztosan jól jár

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiben leírta, hogy nagy dolgokra készülnek, és aki a Fideszre szavaz a következő választáson, az biztosan jól jár.
Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, többezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat.
Kell is az erő, mert nagy dolgokra készülünk. Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni. Helyette megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. Bővítettük a családi adókedvezményeket. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A rezsicsökkentést nemcsak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal.
Azért fogunk győzni idén áprilisban, mert minderre csak mi vagyunk képesek. És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár.
Mert a Fidesz a biztos választás!
– írta Orbán Viktor.
