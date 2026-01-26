Orbán Viktor: Alice Weidelnek igaza van!

Alice Weidel kijelentette, hogy pártja kormányra kerülése esetén Ukrajnától és Zelenszkijtől követelnék a kártérítést a 2022-ben felrobbantott Északi Áramlat vezetékért. Hangsúlyozta: az ország, amely ilyesmit tett Németországgal, nem lehet barát, és ezt nyilvánosan el kell ismerni.
Alice Weidel emellett a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.
Kártérítést fogunk követelni. Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Igen! Az az ország, amely ezt tette velünk, nem lehet a barátunk. És ezt nyilvánosan el kell ismerni. Hetvenmilliárd eurót fektettünk beléjük, rengeteg fegyvert szállítottunk nekik. [Friedrich] Merz német kancellár még a német katonák küldésének kérdését is felvetette. Hogyan felejthette el ennyire a történelmet!
– fogalmazott Weidel.
A politikai üzenet gyorsan nemzetközi visszhangot váltott ki. Orbán Viktor miniszterelnök erre közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Alice Weidelnek igaza van!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.