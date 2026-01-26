Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor: Alice Weidelnek igaza van!

Orbán Viktor: Alice Weidelnek igaza van!

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 13:08
orbán viktoralice weidel
Weidel: Ukrajna fizessen a felrobbantott Északi Áramlatért.

Alice Weidel kijelentette, hogy pártja kormányra kerülése esetén Ukrajnától és Zelenszkijtől követelnék a kártérítést a 2022-ben felrobbantott Északi Áramlat vezetékért. Hangsúlyozta: az ország, amely ilyesmit tett Németországgal, nem lehet barát, és ezt nyilvánosan el kell ismerni.

Alice Weidel
Alice Weidel, az AfD társelnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Fabian Strauch)

Alice Weidel emellett a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.

Kártérítést fogunk követelni. Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Igen! Az az ország, amely ezt tette velünk, nem lehet a barátunk. És ezt nyilvánosan el kell ismerni. Hetvenmilliárd eurót fektettünk beléjük, rengeteg fegyvert szállítottunk nekik. [Friedrich] Merz német kancellár még a német katonák küldésének kérdését is felvetette. Hogyan felejthette el ennyire a történelmet!

fogalmazott Weidel.

Alice Weidel szavaira Orbán Viktor is reagált

A politikai üzenet gyorsan nemzetközi visszhangot váltott ki. Orbán Viktor miniszterelnök erre közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Alice Weidelnek igaza van!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu