„Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük” – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek és a Tiszának

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 13:35
A Tisza Párt erre kaptak utasítást Brüsszelből.
A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug, és el akarják törölni - írja Facebook-oldalán Orbán Viktor

A miniszterelnök így folytatta a szombati, Háborúellenes Gyűlésen mondott beszéféből készült videójához írt posztját: 

Persze. Erre kaptak utasítást Brüsszelből. Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke

Orbán Viktor: A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug, és el akarják törölni 

