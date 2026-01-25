„Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük” – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek és a Tiszának

A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug, és el akarják törölni - írja Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök így folytatta a szombati, Háborúellenes Gyűlésen mondott beszéféből készült videójához írt posztját:

Persze. Erre kaptak utasítást Brüsszelből. Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke

