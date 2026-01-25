Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hidvéghi Balázs: A kormány átvállalja a hideg miatti extraköltséget a családoktól

rezsicsökkentés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 07:51
Hidvéghi BalázsTisza Pártkormányhideg
Tizenöt éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány átvállalja azt az extraköltséget, amely a hideg miatt terhelné a családokat - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.
Bors
A szerző cikkei

Hidvéghi Balázs azt mondta: garanciát vállal a kormány arra, hogy ezt a költséget átvállalja a 3,3 millió magyar családtól, de "megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni". A különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, "arra kértünk, hogy a közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon, ezt most sem zárjuk ki".

HIDVÉGHI Balázs
Hidvéghi Balázs Fotó: Koszticsák Szilárd

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa "gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart". Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös - emelte ki az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a rezsicsökkentést, a rezsiszámlákat illetően "Magyarország messze a legjobban teljesít ebben a régióban is, és az Európai Unióban is". A rezsiszámlák éves átlaga az elmúlt időszakban Magyarországon 250 ezer forint volt, míg Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig az egymilliós összeget érte el, tehát a villamosenergia és a földgáz esetében a legalacsonyabb árat fizetik a magyarok - jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint a DK és a Tisza Párt javaslata szerint a rezsisávokat kellene megemelni, de ez csak egy szűk réteget, mintegy 300 ezer embert érintene, pont azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak. Ezzel szemben a 3,3 millió magyar háztartás mindegyikének segítséget jelent a kormányzat döntése, a részletek kidolgozását egy munkacsoport végzi - ismertette.

Azt mondta, a Tisza Párt politikusai több alkalommal elmondták, hogy szerintük a rezsicsökkentés humbug, és nem valódi segítség, vagy hasznosabb lenne, ha többet kéne fizetnie az embereknek, mert akkor megtanulnák, hogy drágább is lehet az energia. 

Mi azt gondoljuk, hogy a magyar családoknak segíteni kell", amikor körülöttünk háború van, drámaian megemelkedtek az energiaárak, és amikor rá akarják kényszeríteni Magyarországra, hogy váljon le az olcsó és megbízható orosz energiaforrásokról 

- hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Megítélése szerint az orosz gázról való leválást nem élné túl a rezsicsökkentés. Világossá kell tenni az emberek számára:

 ha a Brüsszel által követelt lépéseket végrehajtanánk - ahogy például a Tisza végrehajtaná -, akkor a rezsiárak azonnal a duplájára, triplájára emelkednének, ezért kell észnél lenni akkor, amikor áprilisban politikai döntéseket hoz a magyarok közössége.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu