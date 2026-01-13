Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: Hideg idők jönnek. Vigyázzunk egymásra!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 19:31
kormánydöntés
Orbán Viktor ismertette a kormány döntését.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán ismertette a kormány döntését, ami szerint folytatják a szociális tűzifa programot.

Orbán Viktor karácsonykor
Orbán Viktor
Fotó: Facebook

A kormány döntött: folytatjuk a szociális tűzifa programot, olyan mennyiségben és addig, ameddig csak szükséges.

Hideg idők jönnek. Vigyázzunk egymásra! ❄️

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

 

