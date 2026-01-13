Orbán Viktor: Hideg idők jönnek. Vigyázzunk egymásra!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán ismertette a kormány döntését, ami szerint folytatják a szociális tűzifa programot.
A kormány döntött: folytatjuk a szociális tűzifa programot, olyan mennyiségben és addig, ameddig csak szükséges.
Hideg idők jönnek. Vigyázzunk egymásra!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
