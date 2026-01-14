Orbán Viktor fontos bejelentést tett: petíciót indít a kormány

Mint arról már beszámoltunk, Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk!

A kormányfő ennek kapcsán most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy mai napon a kormány petíciót indít, ebben pedig kéri a magyar emberek támogatását a miniszterelnök.

A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk! Mi nem akarjuk kifizetni az ukrajnai háború árát,

az ukrán rezsit,

az elszabadult energiaárakat,

nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét.

Ezért a mai napon petíciót indítunk. Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.