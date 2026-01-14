Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor fontos bejelentést tett: petíciót indít a kormány

bejelentés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 17:33
UkrajnapetícióOrbán Viktor
„Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!” - közölte a kormányfő.

Mint arról már beszámoltunk, Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk!

A kormányfő ennek kapcsán most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy mai napon a kormány petíciót indít, ebben pedig kéri a magyar emberek támogatását a miniszterelnök. 

Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani.
A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk! Mi nem akarjuk kifizetni

  • az ukrajnai háború árát,
  • az ukrán rezsit,
  • az elszabadult energiaárakat,
  • nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét.
    Ezért a mai napon petíciót indítunk. Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

