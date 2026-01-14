Orbán Viktor fontos bejelentést tett: petíciót indít a kormány

Mint arról már beszámoltunk, Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani.
A kormányfő ennek kapcsán most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy mai napon a kormány petíciót indít, ebben pedig kéri a magyar emberek támogatását a miniszterelnök.
A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk! Mi nem akarjuk kifizetni
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
