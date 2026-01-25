Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Orbán Viktor: „Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 20:39
UkrajnaBrüsszelOrbán Viktor
Mint ismeretes, Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen jelentette be, hogy Nemzeti Petíció indul.
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán árulta el, mi ellen tiltakozhatunk a Nemzeti Petíció segítségével:

Első: Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg. És nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a Nemzeti Petíció. Arra kérem Önöket, hogy ezt töltsék ki!

A petícióval kapcsolatban most pedig új bejegyzést tett közzé az Facebook-oldalán Orbán Viktor.

- kezdte a felhívást. 

Majd így folytatta a miniszterelnök: 

Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

Orbán Viktor: Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!  

