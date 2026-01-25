Orbán Viktor: „Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!”

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán árulta el, mi ellen tiltakozhatunk a Nemzeti Petíció segítségével:
Első: Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg. És nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a Nemzeti Petíció. Arra kérem Önöket, hogy ezt töltsék ki!
A petícióval kapcsolatban most pedig új bejegyzést tett közzé az Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Nemzeti petíció indul
- kezdte a felhívást.
Majd így folytatta a miniszterelnök:
Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük Ukrajna működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!
