Orbán Viktor: „Üzenjük meg Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!”

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán árulta el, mi ellen tiltakozhatunk a Nemzeti Petíció segítségével:

Első: Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg. És nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a Nemzeti Petíció. Arra kérem Önöket, hogy ezt töltsék ki!

Orbán Viktor: Nemzeti petíció indul

A petícióval kapcsolatban most pedig új bejegyzést tett közzé az Facebook-oldalán Orbán Viktor.

- kezdte a felhívást.