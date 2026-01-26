A magyarokat nem lehet sértegetni. Pont.

Orbán Viktor szombaton Kaposváron a Háborúellenes gyűlésen válaszolt a nézők kérdéseire. Az egyikük aggódott Orbán Viktor és családja biztonsága miatt, hiszen Zelenszkij már nyíltan fenyegeti a miniszterelnököt. Orbán Viktor erre úgy reagált: Zelenszkij már az ötödik ukrán elnöke és az előző négynek sem emlékszik senki már a nevére...