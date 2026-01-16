Orbán Viktor interjú: Kövesd nálunk élőben!

Az év első interjúját adta péntek reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök ekkor beszámolt a nemzeti petíció indulásáról, valamint választ adott a hazai és nemzetközi politika aktuális kérdéseire - írja a Ripost.

Orbán Viktor péntek reggel adott interjút / Fotó: MW

Ezt mondta el Orbán Viktor

Orbán Viktort az interjú elején az elmúlt napok hóhelyzetéről és a rendkívüli időjárásáról beszélt. A miniszterelnök szerint ez kihívás volt mindenki számára, ugyanakkor véleménye szerint összességében a hópróbát kiállta az ország, hálát mondott azoknak, akik elhárították a kialakult problémákat. A kormányfő szerint még nincs vége, ónos eső bármikor jöhet, nagy hóra és nagy hidegre is lehet számítani.

Vigyázzunk elsősorban a gyerekekre és az idősekre

- kérte Orbán Viktor, majd hozzátette, a legfrissebb jelentés szerint a gázellátás és az ország gáztartaléka rendben van, a tél végéig biztosan elég lesz. A vöröskód továbbra is érvényben van, ami azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek be kell fogadniuk a hajléktalanokat és azokat is, akik nincsenek biztonságban a saját otthonukban.

A miniszterelnököt ezt követően Ukrajna támogatásáról kérdezték: ekkor elmondta, az EU eddig 193 milliárd eurót költött el Ukrajna támogatására, és most újabb 90 milliár eurót akar felvenni, amit azonnal tovább küld Kijevbe.

Ebben a hitelben nem vesz részt Magyarország, Csehország és Szlovákia.

De Ukrajna itt még nem áll meg, a következő 10 évre 800 milliárd eurót követelnek Brüsszeltől, amiből a rezsijüket fizetnék.

Az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Oroszországgal szemben Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút a fronton

- ismételte meg Orbán Viktor Ursula von der Leyen szavait. A miniszterelnök elmondta, hogy nem találkozott még olyan komolyan vehető szakemberrel, aki szerint az oroszokat le lehetne győzni.

A kormányfő ezután arról is beszélt, hogy Brüsszel kitapossa a nyugati emberekből a pénzt. Erre jó példa szerinte a rezsi kérdése. A rendkívüli hideg miatt most Magyarországon is valamivel magasabbak lesznek a rezsiszámlák, de Nyugat-Európában a fűtés háromszor többe kerül. A magyar kormány azonban a brüsszeli nyomás ellenére sem hajlandó feladni a rezsicsökkentés intézményét, így a magyar családok pénztárcáját továbbra sem terheli meg annyira a rezsiszámlák kifizetése.