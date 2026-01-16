Orbán Viktor interjú: Kövesd nálunk élőben!

Az év első interjúját adta péntek reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök ekkor beszámolt a nemzeti petíció indulásáról, valamint választ adott a hazai és nemzetközi politika aktuális kérdéseire - írja a Ripost.
Orbán Viktort az interjú elején az elmúlt napok hóhelyzetéről és a rendkívüli időjárásáról beszélt. A miniszterelnök szerint ez kihívás volt mindenki számára, ugyanakkor véleménye szerint összességében a hópróbát kiállta az ország, hálát mondott azoknak, akik elhárították a kialakult problémákat. A kormányfő szerint még nincs vége, ónos eső bármikor jöhet, nagy hóra és nagy hidegre is lehet számítani.
Vigyázzunk elsősorban a gyerekekre és az idősekre
- kérte Orbán Viktor, majd hozzátette, a legfrissebb jelentés szerint a gázellátás és az ország gáztartaléka rendben van, a tél végéig biztosan elég lesz. A vöröskód továbbra is érvényben van, ami azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek be kell fogadniuk a hajléktalanokat és azokat is, akik nincsenek biztonságban a saját otthonukban.
A miniszterelnököt ezt követően Ukrajna támogatásáról kérdezték: ekkor elmondta, az EU eddig 193 milliárd eurót költött el Ukrajna támogatására, és most újabb 90 milliár eurót akar felvenni, amit azonnal tovább küld Kijevbe.
Ebben a hitelben nem vesz részt Magyarország, Csehország és Szlovákia.
De Ukrajna itt még nem áll meg, a következő 10 évre 800 milliárd eurót követelnek Brüsszeltől, amiből a rezsijüket fizetnék.
Az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Oroszországgal szemben Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút a fronton
- ismételte meg Orbán Viktor Ursula von der Leyen szavait. A miniszterelnök elmondta, hogy nem találkozott még olyan komolyan vehető szakemberrel, aki szerint az oroszokat le lehetne győzni.
A kormányfő ezután arról is beszélt, hogy Brüsszel kitapossa a nyugati emberekből a pénzt. Erre jó példa szerinte a rezsi kérdése. A rendkívüli hideg miatt most Magyarországon is valamivel magasabbak lesznek a rezsiszámlák, de Nyugat-Európában a fűtés háromszor többe kerül. A magyar kormány azonban a brüsszeli nyomás ellenére sem hajlandó feladni a rezsicsökkentés intézményét, így a magyar családok pénztárcáját továbbra sem terheli meg annyira a rezsiszámlák kifizetése.
Orbán Viktor elmondta, hogy azért indítanak most nemzeti petíciót, hogy megismerjék az emberek véleményét ebben a témában. A miniszterelnök elmondta, hogy közzétették, így az interneten már bárki elolvashatja azokat a követeléseket, amelyeket Brüsszel állított a magyar kormány elé. Ennek értelmében meg kellene szüntetni Magyarországon:
és még sorolni lehetne hosszan a listát. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a magyar belpolitikában ebben a kérdésben sincs egység, mivel a Tisza párt és a DK Brüsszel- és ukránpártiak.
Ezek az ellenzéki pártok az Európai Parlamentben mindent megszavaztak Ukrajna és a migráció támogatása érdekében, amit a főnökeik kértek tőlük.
A Fidesz/KDNP szerinte ezzel szemben egy magyarbarát párt, amely ellentart a Brüsszeli követeléseknek. A miniszterelnök szerint áprilisban ezek közül lehet választani.
Tovább fog nőni a nyomás, hogy magyar fiatalok is menjenek Ukrajnába harcolni, és félő, hogy a DK és a Tisza Brüsszel ezen követelésének is engedne, ha kormányra kerülnének.
- tette hozzá a kormányfő, majd megerősítette, hogy a Fidesz-KDNP továbbra is biztosan ellenáll annak, hogy se fegyvert, se pénzt és embereket ne kelljen Ukrajnába küldenünk.
A miniszterelnöki interjút itt nézheted vissza:
