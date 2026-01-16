Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor interjú: Kövesd nálunk élőben!

interjú
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 07:43 / FRISSÍTÉS: 2026. január 16. 08:06
Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarországorbán viktor
A Kossuth rádióban kezdte a reggelt Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Az év első interjúját adta péntek reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök ekkor beszámolt a nemzeti petíció indulásáról, valamint választ adott a hazai és nemzetközi politika aktuális kérdéseire - írja a Ripost.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor péntek reggel adott interjút / Fotó: MW

Ezt mondta el Orbán Viktor

Orbán Viktort az interjú elején az elmúlt napok hóhelyzetéről és a rendkívüli időjárásáról beszélt. A miniszterelnök szerint ez kihívás volt mindenki számára, ugyanakkor véleménye szerint összességében a hópróbát kiállta az ország, hálát mondott azoknak, akik elhárították a kialakult problémákat. A kormányfő szerint még nincs vége, ónos eső bármikor jöhet, nagy hóra és nagy hidegre is lehet számítani.

Vigyázzunk elsősorban a gyerekekre és az idősekre

- kérte Orbán Viktor, majd hozzátette, a legfrissebb jelentés szerint a gázellátás és az ország gáztartaléka rendben van, a tél végéig biztosan elég lesz.  A vöröskód továbbra is érvényben van, ami azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek be kell fogadniuk a hajléktalanokat és azokat is, akik nincsenek biztonságban a saját otthonukban. 

A miniszterelnököt ezt követően Ukrajna támogatásáról kérdezték: ekkor elmondta, az EU eddig 193 milliárd eurót költött el Ukrajna támogatására, és most újabb 90 milliár eurót akar felvenni, amit azonnal tovább küld Kijevbe.

Ebben a hitelben nem vesz részt Magyarország, Csehország és Szlovákia. 

De Ukrajna itt még nem áll meg, a következő 10 évre 800 milliárd eurót követelnek Brüsszeltől, amiből a rezsijüket fizetnék. 

Az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Oroszországgal szemben Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút a fronton

 - ismételte meg Orbán Viktor Ursula von der Leyen szavait. A miniszterelnök elmondta, hogy nem találkozott még olyan komolyan vehető szakemberrel, aki szerint az oroszokat le lehetne győzni.

A kormányfő ezután arról is beszélt, hogy Brüsszel kitapossa a nyugati emberekből a pénzt. Erre jó példa szerinte a rezsi kérdése. A rendkívüli hideg miatt most Magyarországon is valamivel magasabbak lesznek a rezsiszámlák, de Nyugat-Európában a fűtés háromszor többe kerül. A magyar kormány azonban a brüsszeli nyomás ellenére sem hajlandó feladni a rezsicsökkentés intézményét, így a magyar családok pénztárcáját továbbra sem terheli meg annyira a rezsiszámlák kifizetése.

Orbán Viktor elmondta, hogy azért indítanak most nemzeti petíciót, hogy megismerjék az emberek véleményét ebben a témában. A miniszterelnök elmondta, hogy közzétették, így az interneten már bárki elolvashatja azokat a követeléseket, amelyeket Brüsszel állított a magyar kormány elé. Ennek értelmében meg kellene szüntetni Magyarországon:

  • a családtámogatási rendszert
  • a rezsicsökkentést
  • a kedvezményes otthonteremtési programot

és még sorolni lehetne hosszan a listát. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a magyar belpolitikában ebben a kérdésben sincs egység, mivel a Tisza párt és a DK Brüsszel- és ukránpártiak. 

Ezek az ellenzéki pártok az Európai Parlamentben mindent megszavaztak Ukrajna és a migráció támogatása érdekében, amit a főnökeik kértek tőlük.

A Fidesz/KDNP szerinte ezzel szemben egy magyarbarát párt, amely ellentart a Brüsszeli követeléseknek. A miniszterelnök szerint áprilisban ezek közül lehet választani. 

Tovább fog nőni a nyomás, hogy magyar fiatalok is menjenek Ukrajnába harcolni, és félő, hogy a DK és a Tisza Brüsszel ezen követelésének is engedne, ha kormányra kerülnének.

- tette hozzá a kormányfő, majd megerősítette, hogy a Fidesz-KDNP továbbra is biztosan ellenáll annak, hogy se fegyvert, se pénzt és embereket ne kelljen Ukrajnába küldenünk.

A miniszterelnöki interjút itt nézheted vissza:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu