Időjárás-előrejelzés: ködös, esős napok elé nézünk

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 06:30
Az eget borító felhők még korántsem szakadoznak fel. Ismét borús időjárásra van kilátás.
CJA
A szerző cikkei

Az időjárás hétvégéig nem változik jelentősebben: esős és ködös napok várnak bennünket.

Borús időjárás vár bennünket
Borús időjárás vár bennünket (fotó: Köpönyeg)

Így alakul az időjárás

Pénteken felhős és párás időre számíthatunk, köddel és ködszitálással – a hőmérséklet fagypont körül alakul.

A szombatot is borúsan és párásan kezdjük, 0 fokkal, ez azonban délutánra megváltozik: felszakadozik a felhőzet, és az élénkebb északkeleti szél mellett 5 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

A hét végére még a nap is felbukkan: vasárnap északkeleten várható többnyire napsütés. Ennek ellenére a hideg északkeleti szél miatt ismét 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

