Időjárás-előrejelzés: ködös, esős napok elé nézünk

Az időjárás hétvégéig nem változik jelentősebben: esős és ködös napok várnak bennünket.
Pénteken felhős és párás időre számíthatunk, köddel és ködszitálással – a hőmérséklet fagypont körül alakul.
A szombatot is borúsan és párásan kezdjük, 0 fokkal, ez azonban délutánra megváltozik: felszakadozik a felhőzet, és az élénkebb északkeleti szél mellett 5 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
A hét végére még a nap is felbukkan: vasárnap északkeleten várható többnyire napsütés. Ennek ellenére a hideg északkeleti szél miatt ismét 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.
