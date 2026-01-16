Időjárás-előrejelzés: ködös, esős napok elé nézünk

Az időjárás hétvégéig nem változik jelentősebben: esős és ködös napok várnak bennünket.

Borús időjárás vár bennünket (fotó: Köpönyeg)

Így alakul az időjárás

Pénteken felhős és párás időre számíthatunk, köddel és ködszitálással – a hőmérséklet fagypont körül alakul.

A szombatot is borúsan és párásan kezdjük, 0 fokkal, ez azonban délutánra megváltozik: felszakadozik a felhőzet, és az élénkebb északkeleti szél mellett 5 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

A hét végére még a nap is felbukkan: vasárnap északkeleten várható többnyire napsütés. Ennek ellenére a hideg északkeleti szél miatt ismét 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.