Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké!

Orbán Viktor a szokásosnak számító pénteki Kossuth rádiós interjújában fejtette ki a véleményét arról, hogy Brüsszel a magyarok pénzét is Ukrajnának akarja adni. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország nem hajlandó komoly összegeket kivenni a költségvetésből, hogy azt a pénzt átadja Ukrajnának.

Orbán Viktor kijelentette: nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának

–Megírtam a válaszlevelet Ursula von der Leyennek, de addig nem akarom elküldeni, amíg Bóka Jánossal, az európai uniós ügyekért felelős miniszterrel nem egyeztettem – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság pénzt kért a tagállamok országaitól Ukrajna támogatására. A miniszterelnök kifejtette, nemcsak az elutasítást, hanem annak okait is megfogalmazza, és javaslatokat tesz a bizottság elnökének.

Most a Facebook-oldalán egy külön videóban is megerősítette: nem adjuk a magyarok pénzét!