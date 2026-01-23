Orbán Viktor hazatért, íme az első videó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nemrég Davosban járt, majd Brüsszelbe ment, most pedig hazatért Magyarországra – ráadásul segített is lecipekedni a repülőről, és egy békás bőrönddel a kezében kapták lencsevégre.

Orbán Viktor

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A béka is hazatért!

– írta Orbán Viktor a videóhoz, amit a közösségi oldalán osztott meg.