Orbán Viktor hazatért, íme az első videó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nemrég Davosban járt, majd Brüsszelbe ment, most pedig hazatért Magyarországra – ráadásul segített is lecipekedni a repülőről, és egy békás bőrönddel a kezében kapták lencsevégre.
A béka is hazatért!
– írta Orbán Viktor a videóhoz, amit a közösségi oldalán osztott meg.
