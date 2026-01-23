Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Orbán Viktor hazatért, íme az első videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 18:08
bőröndbéka
Orbán Viktor nem akármit vitt a kezében.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nemrég Davosban járt, majd Brüsszelbe ment, most pedig hazatért Magyarországra – ráadásul segített is lecipekedni a repülőről, és egy békás bőrönddel a kezében kapták lencsevégre.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A béka is hazatért! 🐸

– írta Orbán Viktor a videóhoz, amit a közösségi oldalán osztott meg.

