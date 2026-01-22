Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Roadtrip: Orbán Viktor így utazott Davosba

2026. január 22. 20:21
A miniszterelnök aztán Brüsszel felé vette az irányt.
Orbán Viktor megmutatta, milyen útja volt Davosba, a Béketanács megalapítására. Mind kiderült, a miniszterelnök csapata korán indult, a szállástól közel háromórás autóút várt rájuk. Az is kiderült, hogy az aláírási ceremónia előtt a kormányfő a békepárti országok vezetőivel tárgyalt. A rendezvény végén is várt még rá feladat, majd Brüsszel felé vették az irányt.

Íme a részletek:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
