Roadtrip: Orbán Viktor így utazott Davosba

Orbán Viktor megmutatta, milyen útja volt Davosba, a Béketanács megalapítására. Mind kiderült, a miniszterelnök csapata korán indult, a szállástól közel háromórás autóút várt rájuk. Az is kiderült, hogy az aláírási ceremónia előtt a kormányfő a békepárti országok vezetőivel tárgyalt. A rendezvény végén is várt még rá feladat, majd Brüsszel felé vették az irányt.
Íme a részletek:
