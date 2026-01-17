Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Nem hiába fotózza mindenki Kocsis Mátét: a legjobb pulcsija neki van!

kocsis máté
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 11:53
miskolciHáborúellenes Gyűlés
Kocsis Máté egy igazán vicces pulóverben érkezett a miskolci Háborúellenes gyűlésre.

Kocsis Máté is részt vesz és beszédet mond a miskolci Háborúellenes gyűlésen. A gyűlés előtt elmondta, most igazán fontos, hogy kiálljanak a magyarok a béke mellett. Az unió ugyanis 90 milliárd eurót akar Ukrajnának adni. Mint mondta, nem pénzelni kellene a háborút, hanem befejezni.

A Fidesz frakcióvezetője egy igazán vicces - és találó - pulóverben jelent meg Miskolcon. Nem hiába mindenki őt akarta fotózni...

 

 

