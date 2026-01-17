Nem hiába fotózza mindenki Kocsis Mátét: a legjobb pulcsija neki van!

Kocsis Máté is részt vesz és beszédet mond a miskolci Háborúellenes gyűlésen. A gyűlés előtt elmondta, most igazán fontos, hogy kiálljanak a magyarok a béke mellett. Az unió ugyanis 90 milliárd eurót akar Ukrajnának adni. Mint mondta, nem pénzelni kellene a háborút, hanem befejezni.

A Fidesz frakcióvezetője egy igazán vicces - és találó - pulóverben jelent meg Miskolcon. Nem hiába mindenki őt akarta fotózni...