Orbán Viktor: A Fidesznél csak a Fidesz a jobb – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 19:48 / FRISSÍTÉS: 2026. január 12. 20:12
Ahogy arról a Bors beszámolt, a Fidesz szombaton tartotta Budapesten a 31. kongresszusát.
A Fidesz kampánya a 2026-os országgyűlési választásra pedig nem is indulhatott volna másként, mint erős beszédekkel és üzenetekkel, valamint látványos előadásokkal és sztárfellépőkkel. A budapesti Hungexpón megrendezett Fidesz-kongresszuson emelett pedig hivatalosan is bemutatta Orbán Viktor mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet.

Orbán Viktor Fotó: MW

A miniszterelnök a szombati eseményről most egy rövid videót is megosztott a Facebook-oldalán, melyhez azt írta

Kétharmados győzelem, négyszer egymás után, zsinórban. Két évtizednyi önkormányzati siker. Folyamatos EP-választási győzelmek. Erre eddig rajtunk kívül még senki sem volt képes, és jó ideig nem is lesz. A Fidesznél csak a Fidesz a jobb.

Orbán Viktor: A Fidesznél csak a Fidesz a jobb

 

