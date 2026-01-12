Orbán Viktor: A Fidesznél csak a Fidesz a jobb – videó

A Fidesz kampánya a 2026-os országgyűlési választásra pedig nem is indulhatott volna másként, mint erős beszédekkel és üzenetekkel, valamint látványos előadásokkal és sztárfellépőkkel. A budapesti Hungexpón megrendezett Fidesz-kongresszuson emelett pedig hivatalosan is bemutatta Orbán Viktor mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet.
A miniszterelnök a szombati eseményről most egy rövid videót is megosztott a Facebook-oldalán, melyhez azt írta:
Kétharmados győzelem, négyszer egymás után, zsinórban. Két évtizednyi önkormányzati siker. Folyamatos EP-választási győzelmek. Erre eddig rajtunk kívül még senki sem volt képes, és jó ideig nem is lesz. A Fidesznél csak a Fidesz a jobb.
