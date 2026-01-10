Szubjektív visszatekintés: ilyen volt a Fidesz-kongresszus Orbán Viktor szemével

Az idei év első, és egyben a választások előtti egyik legfontosabb eseményén van túl Orbán Viktor: a 31. Fidesz-kongresszuson nem csak a 106 képviselőjelöltet mutatták be, de számos politikus is mikrofont ragadott, hogy az áprilisi választások tétjéről és fontosságáról beszéljen. Az esemény természetesen a miniszterelnök beszédével zárult.
Orbán Viktor most egy újabb kulisszatitok-videót tett közzé Facebook-oldalán. Ezúttal mondhatni az ő szemszögéből követhetjük végig és élhetjük újra a nap eseményeit.
Galériánkon pedig (amely az alábbi képre kattintva nézhető végig) azt láthatjuk, hogy fogadták Orbán Viktort az eseményen, és mennyi ember akart vele szelfizni igen rövid idő alatt:
