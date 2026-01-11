Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Sztárok a Fidesz-kongresszuson - Ők gondoskodtak a hangulatról

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 08:00
Látványos fellépések, megható pillanatok és meglepetésvendégek színesítették a Fidesz-kongresszust a Hungexpón. A Fidesz-kongresszuson Orbán Viktor mellett Tóth Gabi, Dér Heni és még egy hollywoodi sztár is reflektorfénybe került.
Erős beszédekkel és üzenetekkel, valamint látványos előadásokkal és sztárfellépőkkel indult el a Fidesz kampánya a 2026-os országgyűlési választásra. A budapesti Hungexpón megrendezett Fidesz-kongresszuson hivatalosan is bemutatta Orbán Viktor mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet.

Tóth Gabi a Fidesz-kongresszuson
Tóth Gabi nyitotta meg a Fidesz-kongresszust (Fotó: Mediaworks)

Tóth Gabi és Dér Heni indították el a Fidesz-kongresszust

Az esemény alaphangulatát Tóth Gabi adta meg, aki a Survivor legendás Eye of the Tiger című dalával nyitotta meg a kongresszust. Az énekesnő elsöprő energiával, elementáris erővel állt színpadra, előadása pedig azonnal magával ragadta a közönséget, tökéletesen megágyazva a kampánynyitó lendületének.

A feszült figyelmet és az ünnepélyes hangulatot ezután egy igazán megható pillanat követte: Dér Heni gyönyörű előadásában csendült fel a Himnusz. A közönség egy emberként állt fel és énekelte el a nemzetünk Himnuszát.

fidesz kongresszus 2026 01 10
Dér Heni gyönyörűen énekelte el a Himnuszt (Fotó: Fotó: Mediaworks)

Fontos üzenetet fogalmazott meg Rob Schneider a Fidesz-kongresszuson

A sztárpillanatok sora azonban itt még nem ért véget. Óriási meglepetést okozott, amikor a kivetítőkön keresztül Rob Schneider amerikai színész köszöntötte a magyarokat. A világsztár beszédében méltatta Magyarországot és Orbán Viktort, hangsúlyozva a nemzeti identitás és a nyugati civilizáció védelmének fontosságát – szavai óriási ovációt váltottak ki a teremben.

A Hungexpón tartott kongresszus így nem csupán politikai bejelentésekről szólt: a kampányindító eseményen a zene, az érzelmek és a sztárfellépők együtt rajzolták meg azt a képet, amely mentén a Fidesz nekivág a 2026-os választási küzdelemnek.

 

 

