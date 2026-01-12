Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor exkluzív felvételeket osztott meg a szombati Fidesz-kongresszusról

Orbán Viktor exkluzív felvételeket osztott meg a szombati Fidesz-kongresszusról

Fidesz-kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 21:16
kulisszákvideóOrbán Viktor
A kormányfő Facebook-oldalán osztotta meg az eddig nem látott videót.
Bors
A szerző cikkei

Nézz be te is a Fidesz-kongresszusra! -írta közösségi oldalán Orbán Viktor videóhoz, amely a szombati Fidesz-kongresszuson készült.

A miniszterelnök az eseményről korábban már elmondta:

Kétharmados győzelem, négyszer egymás után, zsinórban. Két évtizednyi önkormányzati siker. Folyamatos EP-választási győzelmek. Erre eddig rajtunk kívül még senki sem volt képes, és jó ideig nem is lesz. A Fidesznél csak a Fidesz a jobb.

A Fidesz-kongresszust 31. alkalommal rendezték meg. 

Orbán Viktor: Nézz be te is a Fidesz-kongresszusra! 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu