Orbán Viktor exkluzív felvételeket osztott meg a szombati Fidesz-kongresszusról

Nézz be te is a Fidesz-kongresszusra! -írta közösségi oldalán Orbán Viktor videóhoz, amely a szombati Fidesz-kongresszuson készült.
A miniszterelnök az eseményről korábban már elmondta:
Kétharmados győzelem, négyszer egymás után, zsinórban. Két évtizednyi önkormányzati siker. Folyamatos EP-választási győzelmek. Erre eddig rajtunk kívül még senki sem volt képes, és jó ideig nem is lesz. A Fidesznél csak a Fidesz a jobb.
A Fidesz-kongresszust 31. alkalommal rendezték meg.
