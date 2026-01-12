Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Orbán Viktor: 2026. Újra győzni fogunk!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 11:13
képviselőjelöltFidesz-kongresszus
Sosem látott fotókat osztott meg a Fidesz-kongresszusról Orbán Viktor.
A január 10-én, szombaton tartott Fidesz-kongresszusról osztott meg további felvételeket Orbán Viktor. Az eseményen, mindamellett, hogy bemutatták mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet, sztárfellépők is fokozták a hangulatot.

Újabb fotókkal jelentkezett Orbán Viktor/ Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

2026. Újra győzni fogunk!

- jelentette ki a kormányfő a Facebook-oldalán, mialatt további fotókat osztott meg a szombati eseményről.

Mutatjuk!

 

