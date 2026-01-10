Kubatov Gábor: Magyar Péter a hétfejű sárkány hetedik feje

Kubatov Gábor a Fidesz alelnöke a szombati kongresszuson elmondta, hogy sokadszor áll a kongresszus közössége előtt és mindig ugyanaz az érzése, mint most is. Ha a Fidesz legyőzi az ellenzéket tavasszal, akkor nekik végük.

Kubatov Gábor szerint a Fidesz Magyar Péterrel legyőzi a hétfejű sárkányt

Fotó: MW

Tavasztól jön a nyugalom, a béke a normalitás

– mondta az alelnök, majd a Fidesz eddigi kihívót egy hétfejű sárkányhoz hasonlította, amelynek a hetedik feje Magyar Péter. Ezzel utalt arra, hogy a Tisza elnöke is elődei sorsára fog jutni, hiszen az eddigi ellenzékiek közül ő a hetedik.

SZDSZ, Jobbik, Magyar Gárda, Gyurcsány, Bajnai. Márki-Zay és most pedig felkészül Magyar Péter

– tette hozzá.

Ezután hőstettnek nevezte, hogy a kormánypártok le tudták győzni ezeket az erőket. Mindezt azért gondolja így Kubatov Gábor, mert olyan embereket győztek le, akik sosem a magyar embereket és Magyarországot képviselték.

"20 országos választást nyertünk, és amit itt megtanultam, azt a Fradiban megpróbáltam megvalósítani. Ott megpróbáltam rutint szerezni és ezáltal minden magyarnak, határon innen és túl örömet és magabiztosságot tudtunk adni, mert nagy dolog ha kupát nyersz, de az még nagyobb ha meg is tudod azt tartani" – fejtette ki és azt is hozzáfűzte, hogy ugyanolyan jó focicsapataink vannak az országban, mint a Fideszben. Utalt itt az alelnök a 106 jelöltre, akikről elmondta, ők kiváló emberek és küzdenek a saját településeikért, valamint képesek tűzbe menni Magyarországért.

Kubatov Gábor ezután ígéretet tett arra, hogy a jelöltek társa lesz a következő időszakban, a következő 92 napban.

Sok esetben rajtam zöld-fehér mez van, de alatta mindig ott van a piros-fehér-zöld is. Az mindig közelebb van a szívemhez

– mondta beszéde végén a Fidesz alelnöke.