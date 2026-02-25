Sokkoló látvány a Corvin aluljáróban: "ott álltak a rendőrök a hulla felett"

"Teljesen sokkot kaptam, ahogy leértem a Corvin aluljárójába. Egy hulla felett ott álltak a rendőrök. Még sose láttam ilyet testközelből" - írta a Borsnak az egyik olvasónk, aki egy képet is mellékelt a megrázó esethez.
A rendőrség állítólag hamar intézkedett, letakarták az elhunytat és intézték az elszállítását. A járókelők döbbenten bámulták a fekete zsákkal letakart testet, nagy ívben kerülték ki a helyszínt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.