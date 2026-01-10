Menczer Tamás Magyar Péternek üzent: Április után nem lesz családod!

Nem csak a választópolgárokhoz és a párt szimpatizánsaihoz szólt a Fidesz-kongresszuson Menczer Tamás: beszéde végén egyenesen a Tisza Pártnak és Magyar Péternek címezte szavait.

Menczer Tamás a Fidesz-kongresszuson Magyar Péternek üzent

Fotó: MW / mw

Menczer Tamás Magyar Péternek: Nyilatkozz még az ipari kamerának is

Élvezd ki a következő három hónapot, Peti!

- kezdte Menczer. "Nyilatkozz még az ipari kamerának is, mert április után nem marad semmid! A helyzet az, hogy április után nem lesz családod. Már most sincs. A szavazóid, akik még csak nem is kedvelnek, el fognak tűnni, mintha nem is lettek volna. A sajtó támogatása meg fog szűnni."

Egyedül a Tarr marad neked, meg a Ruszin, de azzal vigyázz, mert annak fegyvere van! Őket megtarthatod!

"Ez lesz április után, a Tisza és Magyar Péter veresége után" - összegzett Menczer.