Menczer Tamás Magyar Péternek üzent: Április után nem lesz családod!

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 15:31 / FRISSÍTÉS: 2026. január 10. 15:33
Menczer TamásFidesz-kongresszus
Kemény üzenetet küldött a politikus a Tisza Párt vezetőjének a Fidesz-kongresszusról.

Nem csak a választópolgárokhoz és a párt szimpatizánsaihoz szólt a Fidesz-kongresszuson Menczer Tamás: beszéde végén egyenesen a Tisza Pártnak és Magyar Péternek címezte szavait.

Menczer Tamás a Fidesz-kongresszuson Magyar Péternek üzent
Menczer Tamás Magyar Péternek: Nyilatkozz még az ipari kamerának is

Élvezd ki a következő három hónapot, Peti! 

- kezdte Menczer. "Nyilatkozz még az ipari kamerának is, mert április után nem marad semmid! A helyzet az, hogy április után nem lesz családod. Már most sincs. A szavazóid, akik még csak nem is kedvelnek, el fognak tűnni, mintha nem is lettek volna. A sajtó támogatása meg fog szűnni."

Egyedül a Tarr marad neked, meg a Ruszin, de azzal vigyázz, mert annak fegyvere van! Őket megtarthatod!

"Ez lesz április után, a Tisza és Magyar Péter veresége után" - összegzett Menczer.

 

