Mára kiderült, ezt tiltotta meg Buzsik Borka Szoboszlai Dominiknak

Minden eddiginél részletesebben beszélt a házasságáról a Liverpool magyar labdarúgója a Csokibanán youtube-csatorna videójában. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka közös élete csak részben zajlik a rajongók, követők előtt. Most az egyórás beszélgetésben a focista számos apró kulisszatitkot megosztott mindennapjairól.

Szoboszlai Dominik új oldaláról mutatkozott meg / Fotó: NurPhoto

Szoboszlai Dominik az egyórás út alatt kedvenc filmjeiről is beszélt Musimbe Dennisnek. A legnagyobb átéléssel a "Halálos iramban" című ikonikus sorozatról szólt, igaz, ezekkel az alkotásokkal kapcsolatban kiderült, hogy nem nézheti együtt a feleségével.

A kedvencem a Halálos iramban. Az összes, mind a kilenc. Elkezdem az elején, s mire a kilencet elérem, az elsőt már elfelejtem, úgyhogy visszamegyek az elejére. Csak a Borka... Őt sajnos kínozni lehetne vele... Utálja, úgyhogy amikor ő is ott van, akkor nem nézhetem

- mesélte Szoboszlai, aki kitért azokra a sorozatokra is, amelyeket szívesen néz. Legújabb két kedvence a Mobland (Gengsztervilág) és a Landman (Olajügynök), de többszöri nekifutásra egyszer végignézte már a Trónok harcát is.

Szoboszlai kedvenc főhőséről kapott becenevet?

Aki ismeri a Halálos iramban-filmeket, az pontosan tudja, hogy a Vin Diesel által alakított főszereplő, Dominic Toretto beceneve a barátai és a családja körében "Dom". Éppen ugyanaz, mint Szoboszlaié Liverpoolban. Lehet, hogy ez sem véletlen?