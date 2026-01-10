Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Lázár János: Ha a Fidesz győz, a magyar családok győznek

Lázár János
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 17:03
Szombaton tartották a Fidesz tisztújító kongresszusát, ahol a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei mellet a miniszterelnök-jelölt is bemutatásra került. A kongresszuson Lázár János is beszédet mondott, viccesen megjegyezte, hogy a kongresszus programja kicsit megcsúszott, de ez így stílszerű. "Igazából ez nekem ismerős szakterület, hiszen én vagyok az ország-késés felelőse" - jegyezte meg humorosan.

Lázár János építési és közlekedési miniszter is felszólalt a szombati Fidesz-kongresszuson, ahol színpadra állnak a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik az áprilisi választáson fogják megmérettetni magukat. A minisztert Szentkirályi Alexandra az utcafórumok fenegyerekeként konferálta fel. Lázár János arról beszélt, hogy a Fidesz nem Orbán Viktor miatt fogja elveszteni a választást, épp ellenkezőleg, Orbán Viktor miatt fogja megnyerni a választást.

Lázár János a Fidesz-kongresszuson
Lázár János a Fidesz-kongresszuson
Fotó: MW

Lázár János a Fidesz-kongresszuson: "ezt a választást fentről nem tudjuk megnyerni"

Az építési és közlekedési miniszter szerint a választás kulcsa, hogy nem az emberekről kell beszélni, hanem az emberekkel. Éppen ezért kijelentette, hogy a Lázár-infókat felpörgetik és el fognak jutni minden választó körzetbe. 

A győzelem feltétele, hogy tudunk kell, hogy kikre számíthatunk. Nekünk az emberek között a helyünk, mert ezt a választást fentről nem tudjuk megnyerni. Nekünk, a fideszeseknek a hétköznapi emberek között van a helyünk, akik egyedül ránk számíthatnak. Ők sajnos nagyon sokáig voltak egyedül. Mi vagyunk az első politikai közösség, akik a hétköznapi emberek problémáival foglalkoznak

- mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy ezzel ellentétben a régi és a mostani politikai elit mindig a külföldi érdekeket szolgálta ki.

"Mi vagyunk az egyetlenek, akikre az emberek számíthatnak"

Lázár János szerint a Fidesz az egyetlenek, akikre azok a nők is számíthatnak, akik 16 éves koruk óta fizikai munkát végeztek. Sőt minden nő számíthat rá, akik a gyermeknevelés mellett dolgoznak is. Sőt, a Fidesz az egyetlen, akikre a fiatalok is számíthatnak. Lakástámogatás, babaváró hitel, és még sokáig lehetne sorolni, de akinek kevesebb nyugdíja van, az is csak Fideszre számíthat, mondta a miniszter.

Barátaim, azt kérem tőletek, hogy ezek miatt az emberek miatt szedjétek össze magatokat

- szólította fel a kongresszuson megjelenteket a miniszter.

"Szégyenkezésből nincs győzelem"

Lázár János arról is beszélt, hogy minden hiba ellenére sokkal több a jó az elmúlt 15 évben, mint a rossz. A hibák ellenére büszkének kell maradni, mert "nekünk nem Brüsszelnek kell megfelelnünk, hanem Bácsalmásnak".

Gyávaságból sincs gőzelem. Szembe kell nézni az ellenféllel. Ha a Fidesz győz, a magyar családok győznek, de ha a Tisza győz, az idegen multik győznek. Ha a Fidesz győz, marad a béke, ha a Tisza gőz, jön a háború

- nyomatékosította Lázár János.

"Semmiképp ne adjuk oda Orbán Viktor skalpját"

Végül beszédét azzal zárta, hogy a régi és új politikai elit Orbán Viktor skalpját akarja, mert ő az, aki Magyarországot feltette a térképre, és aki a kicsi és vesztes Magyarországból erős és nyertes országot csinált

Van egy javaslatom, semmiképp ne adjuk oda ezt a skalpot. Ma Orbán Viktor Magyarország legerősebb fegyvere

- zárta gondoltait a miniszter.

