Ezt nevezik erős kezdésnek: Tóth Gabi felperzselte a Fidesz-kongresszus színpadát

Január 10-én a budapesti Hungexpó ad otthont a nagyszabású Fidesz-kongresszusnak, amely egyértelműen mérföldkőnek számít a 2026-os országgyűlési választásra készülő kormánypárt életében. Az eseményen hivatalosan is bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. A rendezvény egyben a Fidesz kampányindítójaként is szolgál, amelyre az ország minden pontjáról érkeztek támogatók és meghívott vendégek.
A kongresszus már a nyitány pillanataiban különleges hangulatot kapott: az eseményt Tóth Gabi indította el, aki a Survivor legendás slágerét, az Eye of the Tiger című dalt adta elő. Az énekesnő energikus, erőteljes produkciója azonnal felrázta a közönséget, a Hungexpo csarnoka szinte vibrált az erőtől és az elszántságtól. A dalválasztás sem volt véletlen: a küzdelemről, kitartásról és belső erőről szóló sláger tökéletesen megadta az alaphangulatot a rendezvényhez.
Tóth Gabi előadása látványban és érzelmekben is erős volt: magabiztos színpadi jelenléte, karakteres hangja és határozott kisugárzása pillanatok alatt magával ragadta a közönséget. A résztvevők közül sokan együtt énekelték a refrént, sokan tapsoltak a dal alatt végig, érezhető volt, hogy a produkció valóban feltöltötte energiával a teret. A nyitány után már minden adott volt ahhoz, hogy a kongresszus lendületesen és határozott üzenetekkel folytatódjon.
