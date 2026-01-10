Semjén Zsolt Brüsszelről a Fidesz-kongresszuson: "Aki háborút produkál, az háborúban pusztul el"

A szombaton megrendezett 31. Fidesz-kongresszuson Semjén Zsolt, nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes is beszédet mondott. Beszédében többek között arról is beszélt, hogy milyen mesterkedés zajlik épp a világban a vallásunkkal szemben, de a diszkrimináció a külhoni magyarokat is sújtja. Emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc, illetve ex-felesége megpróbálták elvenni tőlük a szavazati jogukat és az állampolgárságukat, a kormánypárt volt az, ami ezt megvédte, illetve azóta is védi. A politika végzete szerinte az, hogy felejt, pedig nem szabad felejtenünk.
Magyarország egy olyan kalitka, amiből egy gyönyörű madár fog felszállni. Sokat fogunk szenvedni, de Európában nagy dicsőség vár ránk és rajtunk magyarokon keresztül sokat kap majd a világ - idézte fel Pió atya jóslatát Semjén Zsolt.
Hát nem most teljesítjük be ez a próféciát, itt és most általatok?
- tette fel a kérdést a miniszterelnök-helyettes, majd három pontban fel is sorolta, hogy miként tölti be hazánk a védelmező szerepet.
A miniszter szerint az iszlám vallást mindig is elismerték a magyarok, de 150 év iszlám hódoltság elég volt, "mindenki a saját fügefája alatt"-fogalmazott. A családok támogatása a második a gender őrülettel szemben. Végül pedig a béke melletti elkötelezettség is egy sarkalatos pont.
Aki háborút produkál, az háborúban pusztul el. Eddig a Béke oldalán ketten voltunk: a Vatikán és Magyarország. Most Donald Trumppal az élén már az Egyesült Államok is velünk van. Elég jól nézünk ki így hárman, leszünk többen is
- fogalmazott.
A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt, hogy pár nap múlva lesz a vallásszabadság napja. A vallás lelkiismereti alapon fogadható el, nem kényszerrel. Ezt már a tordai országgyűlés kimondta. Büszkék lehetünk arra, hogy ma Magyarországon teljes vallásszabadság van. Az ellenzék azonban két irányból is megtámadta a vallásszabadságot. Megtámadták a a bűnbánat szentségét.
Ezt utoljára Hitler és Sztálin próbálta meg, mindketten a politika szemétdombján kötöttek ki.
"Veletek megvédjük eredményeinket és újult erővel folytatjuk a nemzetépítést" - zárta gondolatait Semjén Zsolt.
