Semjén Zsolt Brüsszelről a Fidesz-kongresszuson: "Aki háborút produkál, az háborúban pusztul el"

A szombaton megrendezett 31. Fidesz-kongresszuson Semjén Zsolt, nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes is beszédet mondott. Beszédében többek között arról is beszélt, hogy milyen mesterkedés zajlik épp a világban a vallásunkkal szemben, de a diszkrimináció a külhoni magyarokat is sújtja. Emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc, illetve ex-felesége megpróbálták elvenni tőlük a szavazati jogukat és az állampolgárságukat, a kormánypárt volt az, ami ezt megvédte, illetve azóta is védi. A politika végzete szerinte az, hogy felejt, pedig nem szabad felejtenünk.

Semjén Zsolt a Fidesz-kongresszuson

Fotó: YouTube

Semjén Zsolt a Fidesz-kongresszuson Pió atyától idézett

Magyarország egy olyan kalitka, amiből egy gyönyörű madár fog felszállni. Sokat fogunk szenvedni, de Európában nagy dicsőség vár ránk és rajtunk magyarokon keresztül sokat kap majd a világ - idézte fel Pió atya jóslatát Semjén Zsolt.

Hát nem most teljesítjük be ez a próféciát, itt és most általatok?

- tette fel a kérdést a miniszterelnök-helyettes, majd három pontban fel is sorolta, hogy miként tölti be hazánk a védelmező szerepet.

"Bástyaként állunk az iszlám előtt"

A miniszter szerint az iszlám vallást mindig is elismerték a magyarok, de 150 év iszlám hódoltság elég volt, "mindenki a saját fügefája alatt"-fogalmazott. A családok támogatása a második a gender őrülettel szemben. Végül pedig a béke melletti elkötelezettség is egy sarkalatos pont.

Aki háborút produkál, az háborúban pusztul el. Eddig a Béke oldalán ketten voltunk: a Vatikán és Magyarország. Most Donald Trumppal az élén már az Egyesült Államok is velünk van. Elég jól nézünk ki így hárman, leszünk többen is

- fogalmazott.

"4000 templomot újítottunk, vagy építettünk fel. Egyikből sem lesz se mecset, se pláza"

A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt, hogy pár nap múlva lesz a vallásszabadság napja. A vallás lelkiismereti alapon fogadható el, nem kényszerrel. Ezt már a tordai országgyűlés kimondta. Büszkék lehetünk arra, hogy ma Magyarországon teljes vallásszabadság van. Az ellenzék azonban két irányból is megtámadta a vallásszabadságot. Megtámadták a a bűnbánat szentségét.

Ezt utoljára Hitler és Sztálin próbálta meg, mindketten a politika szemétdombján kötöttek ki.

"Veletek megvédjük eredményeinket és újult erővel folytatjuk a nemzetépítést" - zárta gondolatait Semjén Zsolt.