Dér Heni hangja könnyeket csalt a szemekbe a Fidesz-kongresszuson

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 14:07 / FRISSÍTÉS: 2026. január 10. 14:09
A Fidesz-kongresszus nemcsak politikai, hanem érzelmi csúcspontokat is hoz a Hungexpón. Dér Heni előadásában a Himnusz olyan megható pillanatokat teremtett, amelyeket a közönség egy emberként élt át.
A Hungexpón zajló Fidesz-kongresszuson egymást követik az emlékezetes pillanatok: az esemény nemcsak politikai értelemben jelentős, hanem érzelmileg is erőteljes perceket hoz a résztvevők és a nézők számára. A 2026-os országgyűlési választás kampányindítójaként is szolgáló rendezvényen a közösség, az összetartozás és a nemzeti érzelmek is középpontba kerültek.

Dér Heni adta elő a Himnuszt

Tóth Gabi lendületes, energiával teli nyitóprodukciója után különösen megható pillanatok következnek: a színpadra lépett Dér Heni, aki gyönyörűen énekelte el a magyar Himnuszt. A csarnokban egy emberként állt fel mindenki, és a közönség együtt énekelt az énekesnővel. A dallamok betöltötték a Hungexpót, a hangulat ünnepélyessé, felemelővé vált.

Dér Heni előadása letisztult, méltóságteljes és őszinte volt: nem volt benne benne túlzás, sem manír, csak tiszta hang és mély érzelem. Az énekesnő hangja végig magabiztosan vezette a Himnuszt, miközben a résztvevők láthatóan együtt lélegeztek vele. A pillanat egyszerre meghitt és erős volt, olyan közös élmény, amely ritkán adatik meg ekkora tömegben.

 

