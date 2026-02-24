Szájról olvasó buktatta le Vilmos herceget: ezzel a 3 szóval figyelmeztette Katalin hercegnét a BAFTA-gálán

A díjátadó ünnepségen a királyi pár azonnal ellopta a show-t, amin megjelentek az András herceggel kapcsolatos botrányok után. Vilmos herceg és Katalin hercegné meglepetésszerűn léptek be az eseményre.
Andrew-Mountbatten Windsor letartóztatása óta ez volt a hercegi pár első közös eseménye, amelyen megjelentek. A szakértők tudatában voltak annak, hogy nagy a királyi családot övező figyelem, a leendő király védelmezően vonult végig a vörös szőnyegek Katalin hercegnével az oldalán a Royal Festival Hallban.
A hercegné hihetetlenül festett az egyedi lila Gucci sifon ruhájában, amelyet egy bordó bársonyöv díszített, míg Vilmos egy elegáns bordó szmokingban jelent meg. A háromgyermekes királyi családtagok mosolyogva éreztek meg a gála helyszínére, bár a szakemberek kiszúrták a feszült jelenlétet.
Az eseményről készült felvételek tanúsága szerint a walesi pár a vörös szőnyegen elkápráztatva suttogtak egymásnak szavakat, a szakértők pedig megfejtették, melyek voltak ezek.
Jeremy Feeman szerint, aki leolvasta a mondatokat a hercegi pár szájáról azt mondta, hogy Katalin odasúgta férjének, hogy nézze az embereket, mielőtt odaintegetett volna nekik. Ezután Vilmos herceg óvatosan odasúgta feleségének, hogy vigyázzon a lépteire, miközben mentek tovább.
A pár kétségtelenül sztároknak méltó helyekkel büszkélkedhettek a gálán, melyen olyan hírességek is részt vettek, mint Leonardo DiCaprio, Timothy Chalamet vagy Emma Stone.
Vilmos hercegről azonban nem csak a mosoly és a báj sütött, a szakértő felfedezte a feszültség jeleit is.
A karjaik szabadon függnek az oldaluk mellett, ami magabiztosságot sugall, de Vilmos jobb keze némi feszültséget és az ujjak babrálását mutatja
- idézi szavait a Mirror.
„Amikor Katalin és Vilmos a vörös szőnyeges mosolyukat villantják, a fogaik enyhe összezárása látszik, ami inkább eltökéltségről árulkodik, semmint az eseményhez való teljesen ellazult hozzáállásról” - tette hozzá Judi James testbeszéd-szakértő.
A BAFTA-gálára menet egy bekiabáló megkérdezte Vilmoséktól, hogy veszélyben van-e a monarchia, de a herceg nemes egyszerűséggel és magabiztossággal kikerülte őt, összeszedettnek és nyugodtnak tűnt, de komolynak is egyben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.