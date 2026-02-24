Szájról olvasó buktatta le Vilmos herceget: ezzel a 3 szóval figyelmeztette Katalin hercegnét a BAFTA-gálán

A díjátadó ünnepségen a királyi pár azonnal ellopta a show-t, amin megjelentek az András herceggel kapcsolatos botrányok után. Vilmos herceg és Katalin hercegné meglepetésszerűn léptek be az eseményre.

Vilmos herceg és Katalin hercegné kicsit feszülten viselkedtek Fotó: ZUMAPRESS.com

Vilmos herceg megnyugtatta Katalint

Andrew-Mountbatten Windsor letartóztatása óta ez volt a hercegi pár első közös eseménye, amelyen megjelentek. A szakértők tudatában voltak annak, hogy nagy a királyi családot övező figyelem, a leendő király védelmezően vonult végig a vörös szőnyegek Katalin hercegnével az oldalán a Royal Festival Hallban.

A hercegné hihetetlenül festett az egyedi lila Gucci sifon ruhájában, amelyet egy bordó bársonyöv díszített, míg Vilmos egy elegáns bordó szmokingban jelent meg. A háromgyermekes királyi családtagok mosolyogva éreztek meg a gála helyszínére, bár a szakemberek kiszúrták a feszült jelenlétet.

Az eseményről készült felvételek tanúsága szerint a walesi pár a vörös szőnyegen elkápráztatva suttogtak egymásnak szavakat, a szakértők pedig megfejtették, melyek voltak ezek.

Jeremy Feeman szerint, aki leolvasta a mondatokat a hercegi pár szájáról azt mondta, hogy Katalin odasúgta férjének, hogy nézze az embereket, mielőtt odaintegetett volna nekik. Ezután Vilmos herceg óvatosan odasúgta feleségének, hogy vigyázzon a lépteire, miközben mentek tovább.

A pár kétségtelenül sztároknak méltó helyekkel büszkélkedhettek a gálán, melyen olyan hírességek is részt vettek, mint Leonardo DiCaprio, Timothy Chalamet vagy Emma Stone.

Vilmos hercegről azonban nem csak a mosoly és a báj sütött, a szakértő felfedezte a feszültség jeleit is.

A karjaik szabadon függnek az oldaluk mellett, ami magabiztosságot sugall, de Vilmos jobb keze némi feszültséget és az ujjak babrálását mutatja

- idézi szavait a Mirror.

„Amikor Katalin és Vilmos a vörös szőnyeges mosolyukat villantják, a fogaik enyhe összezárása látszik, ami inkább eltökéltségről árulkodik, semmint az eseményhez való teljesen ellazult hozzáállásról” - tette hozzá Judi James testbeszéd-szakértő.

A BAFTA-gálára menet egy bekiabáló megkérdezte Vilmoséktól, hogy veszélyben van-e a monarchia, de a herceg nemes egyszerűséggel és magabiztossággal kikerülte őt, összeszedettnek és nyugodtnak tűnt, de komolynak is egyben.