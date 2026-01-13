Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Biztos választás. A polgári kormány 16 éve azt teszi, amit vállalt

Fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 09:09
magyarország kormányaSzalay-Bobrovnicky Kristóf
„A magyar kormány pénzügyi stabilitást teremtett, megvédte a határokat és az ország biztonságát, és ezután sem engedik, hogy Brüsszel háborús terveinek a magyar családok lássák kárát”.
Biztos választás. Nálunk az adott szó kötelez. A polgári kormány 16 éve azt teszi, amit vállalt az emberek felé” – írta Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: Bruzák Noémi

A honvédelmi miniszter ezt követően kifejtette, a baloldali kormányok idején kialakult pénzügyi válság után a kormány stabilitást teremtett, és egymillió új munkahelyet hozott létre. A migrációs válság idején megvédte a határokat és az ország biztonságát, ennek eredményeképpen pedig Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa.

Most pedig nemet mondunk a háborúra, és nem engedjük, hogy a brüsszeli elhibázott háborúpárti politikának a magyar családok lássák a kárát! A vállalásainkat ezután is teljesíteni fogjuk. Magyarország marad a béke útján!

– zárta posztját a miniszter.

