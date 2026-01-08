Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Éles helyzetben nyújtott segítséget a Magyar Honvédség

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 11:20
Célba értek a rendkívüli téli időjárás miatt átcsoportosított honvédségi eszközök.
A rendkívüli téli időjárás miatt átcsoportosított honvédségi eszközök célba értek, közülük az egyik ma hajnalban éles bevetésen vett részt – mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Célba értek a rendkívüli téli időjárás miatt átcsoportosított honvédségi eszközök / Fotó: Polyák Attila / bors

A tárcavezető tájékoztatása szerint a Tatáról Veszprém térségébe vezényelt WISENT műszaki mentő-vontató jármű ma hajnalban a 81-es főúton, Vérteskethely térségében nyújtott segítséget, ahol egy tartálykocsi a csúszós úton keresztbe fordult, majd az oldalára borult. A mentési munkálatokat a Magyar Honvédség katonái a helyszínen tartózkodó tűzoltókkal együttműködésben hajtották végre, a terület biztosítását pedig katonai rendészjárőrök és egészségügyi szakállomány látta el.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: a rendkívüli hóhelyzet miatt korábban átcsoportosított további honvédségi eszközök – köztük a Tatáról Miskolcra indított két Leopard 2A4 HU harcjármű kezelőszemélyzete, valamint Veszprémbe vezényelt két WISENT műszaki mentő-vontató – szintén megérkeztek a kijelölt célállomásra, és készen állnak a bevetésre.

A miniszter kiemelte: a Magyar Honvédség az Operatív Törzs tagjaként, a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben folyamatosan figyelemmel kíséri a rendkívüli hóhelyzet alakulását, és szükség esetén közreműködik a feladatok végrehajtásában.

Kiadó: Honvédelmi Minisztérium 
 

 

