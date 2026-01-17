Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
A nap egyik legjobb képe: ha csak egy fotót nézel meg a Háborúellenes gyűlésről, ez legyen az

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 11:46 / FRISSÍTÉS: 2026. január 17. 11:48
Miskolcon is teltház van a Háborúellenes gyűlésen.

Ha csak egy képet nézel meg a szombati miskolci Háborúellenes gyűlésről, akkor ez legyen az:

 

Hatodik állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Szombaton Miskolcra, a gyűlésnek otthont adó DVTK Arénára figyel az ország. Ez az év első DPK-gyűlése, ahol többek között Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.

A Digitális Polgári Körök hálózatát Orbán Viktor miniszterelnök hívta életre júliusban a 34. Tusványoson azzal a céllal, hogy azoknak is teret adjanak az országépítésben, akik nem léptek be a Harcosok Klubjába. Az indulás óta folyamatosan nő a DPK-k taglétszáma, október 23-án – amikor a miniszterelnök a nemzeti ünnepen bejelentette a háborúellenes országjárást – már több mint 90 ezer főt számláltak, a mai szegedi gyűlés előtt – a Digitális Polgári Körök hivatalos oldala szerint – pedig már 164 638 tagja volt a DPK hálózatának.

 

