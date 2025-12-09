Orbán Viktor exkluzív részleteket tárt fel a kormányülésről - Videó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy maratoni kormányülésre készül.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook

Rendkívüli keddi kormányülés. Éjszakába nyúló meló ígérkezik. Felkészülés a jövő héti EU-csúcsra

– írta korábbi posztjában Orbán Viktor.

Ezt mondta Orbán Viktor a kormányülésről

Most pedig pár perccel ezelőtt Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán a rendkívüli kormányülésről.

A kormányülés? Az olyan, mint a Fradileves. Mindent bele. Lesz minden. De fejnehéz lesz. Végül is jövő héten miniszterelnöki csúcs van Brüsszelben. Egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepén találjuk majd magunkat. Amit úgy fordítok le, megy-e a magyarok pénze Ukrajnába? Meg tudjuk-e ezt akadályozni. Milyen jogi cseleket eszelt ki a bizottság, és hogyan kell majd azokra válaszolni. Ez a jogi, politikai felkészítés fogja elvinni a mai kormányülés nagy részét. Aztán persze vannak jó hírek is, nemcsak mindig harc van, vannak jó hírek is. Fogunk hozni döntéseket lakossági energiatárolás támogatása ügyében

– árulta el Orbán Viktor.