Szijjártó Péter: követeljük, hogy Ukrajna azonnal számoljon el az eddig kapott EU-s támogatásokkal

Szijjártó Péter arról számolt be az EU-s külügyi tanács ülését követő sajtóértekezletén, hogy Brüsszelen "őrület lett úrrá", mivel a találkozó úgy folyt le, mintha mi sem történt volna Ukrajnában, úgy tárgyaltak az országnak nyújtandó újabb százmilliárd eurónyi értékű támogatásról, mintha nem éppen az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlana ott.

Szijjártó Péter szerint Brüsszelen "őrület lett úrrá"

Fotó: Gabor Zoltan / bors

"Az az indítvány hangzott el, hogy küldjünk még több pénzt Ukrajnának, és ezzel lehetőleg a következő néhány évre fedezzük az ukrán állam és a hadsereg működését. Azt indítványozták, hogy küldjünk még több fegyvert Ukrajnába úgy, hogy adott esetben az európai védelmi képességek erősítésére szolgáló hitelkeretből is Ukrajna számára vásároljunk fegyvereket. És elhangzott az az indítvány, hogy helyezzük szankciók alá az orosz energiavállalatokat is, ami nyilvánvalóan az európai gazdaságnak lenne egy újabb mélyütés" - sorolta.

"Tehát függetlenül attól, hogy Ukrajnában az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlik, Brüsszelben azt kezdeményezték, hogy küldjünk még több pénzt és még több fegyvert, és vessünk ki újabb szankciókat az energiaszállításokra, mindezt egy megnyerhetetlen háború miatt" - hangsúlyozta.

"Ezt nevezem én őrületnek, de sajnos lehet ezt még tovább is fokozni, ugyanis a mai napon több kolléga részéről elhangzott az, hogy az Ukrajnában zajló korrupciós botrány egy újabb ok, egy újabb indok arra, hogy Ukrajnát felvegyük az Európai Unióba" - folytatta.

"Azt mondták, hogy annak érdekében, hogy meg lehessen előzni a további korrupciós botrányokat, az ukránokat be kell venni az Európai Unióba. Na ez az őrület, amit meg kell állítani" - tette hozzá.

Illetve leszögezte, hogy Magyarország nemcsak nem járul hozzá újabb pénzek és fegyverek küldéséhez, hanem azt követeli, hogy Ukrajna azonnal számoljon el az eddig kapott európai uniós támogatásokkal. "Azt követeljük, hogy Ukrajna adjon számot arról, hogy az európai adófizető polgárok pénzéből mennyi vált a korrupciós hálózat áldozatává" - emelte ki.