Orbán Viktor: Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 10:21
brüsszeli vezetésháború
Orbán Viktor szerint az a feladatunk, hogy kimaradjunk a háborúból.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elmondja, hogy az európai vezetők eldöntötték, hogy háborúba mennek – ebből ki akar maradni Magyarország.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Csiszár Jenő Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MW

Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. Hadigazdaságot építenek. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

