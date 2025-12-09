Orbán Viktor: Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elmondja, hogy az európai vezetők eldöntötték, hogy háborúba mennek – ebből ki akar maradni Magyarország.
Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. Hadigazdaságot építenek. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.