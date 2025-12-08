Eddig nem látott fotókat mutatott Orbán Viktor, ilyen volt Kecskemét

Hétvégén Kecskemét szívében rendezték meg a harmadik Háborúellenes Gyűlést. A Messzi István Sportcsarnok megtelt olyan emberekkel, akik békét, biztonságot és szeretetet követeltek a világban zajló konfliktusok ellen.

Ilyen volt Kecskemét. Szombaton találkozunk Mohácson!

- írta legújabb bejegyzésében Orbán Viktor, aki képeket is megosztott az eseményről.