Eddig nem látott fotókat mutatott Orbán Viktor, ilyen volt Kecskemét

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 09:16
KecskemétHáborúellenes GyűlésMohács
"Szombaton találkozunk Mohácson!" - üzente Orbán Viktor.
Bors
Hétvégén Kecskemét szívében rendezték meg a harmadik Háborúellenes Gyűlést. A Messzi István Sportcsarnok megtelt olyan emberekkel, akik békét, biztonságot és szeretetet követeltek a világban zajló konfliktusok ellen. 

Ilyen volt Kecskemét. Szombaton találkozunk Mohácson!

- írta legújabb bejegyzésében Orbán Viktor, aki képeket is megosztott az eseményről.

