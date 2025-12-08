Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor megerősítette: eredményes volt a török-magyar csúcs

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 22:34
Orbán Viktor elmondta, ez egy könnyű és sima út volt.
"Eredményes török-magyar, de azért itthon a legjobb" - írta nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor elmondta, eredményes volt a török-magyar csúcs / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

 

Ez mondta el Orbán Viktor

Ez egy könnyű és sima útnak bizonyult. Simább, mint ahogy most dobált bennünket a szél vagy a repülő. Megállapodtunk energetikai kérdésekben, kaptunk garanciát arra, hogy az orosz gázt Törökországon keresztül meg fogjuk kapni. Tehát nemcsak be tudjuk szerezni, hanem megvan az útvonal és megvan a garancia arra, hogy el is szállítják ezt hozzánk.

- mondta el a hazaúton a miniszterelnök.

 

