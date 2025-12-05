Orbán Viktor a Kossuth rádióban nagy bejelentést tett

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorának adott interjút pénteken reggel. "Akinek ereje van, az cselekszik, akinek nincs, az meg beszél. Az oroszok, amerikaiak tárgyalnak egyezkednek, az európaiak kimaradnak a tárgyalásokból, ők inkább beszélnek" – fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő szerint veszélyes pillanatban vagyunk, az elmúlt négy évben azonban ez folyamatosan így volt. Voltak különbségek egy-egy szakaszban. A következő napokban azonban eldől, hogy a háború közelebb kerül-e Európához, vagy letekerik a háború lángját.
Ha az orosz-amerikai tárgyalások sikeresek lesznek, akkor lentebb tekerik. A vízből nem leszünk kint, de kisebb lesz a kockázat. Ha az európaiak akarata érvényesül, akkor a háború egyre közelebb kerülhet hozzánk, és a háborús fenyegetés nőni fog
– fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök elmondta: ma fontos találkozó lesz Belgiumban. Elmegy a német kancellár, és talán még a bizottság elnökasszonya is. Megpróbálják rávenni a belga elnököt, hogy vegyék el az orosz vagyont, és ebből finanszírozzák a háborút, hogy a harctéren folytatódjon a konfliktus. Ha a belgák ellenállnak, akkor az európai vezetőknek be kell ismerni, hogy nincs pénz, támogatni kell az amerikaiakat.
A miniszterelnök hozzátette, a belgáknak sajátos helyzete van, mert a befagyasztott orosz vagyon náluk van. A gazdag országok a saját valutavagyonukat országon kívül tartják, és az oroszok is így tettek, amit most befagyasztottak.
Ilyenre még nem volt példa. És azzal kábítják az európai embereket az unióban, hogy az embereknek egy fillérjébe nem került a háború, mert majd az orosz vagyonból fedezik az egészet. És most kiderül, hogy a belgák nem akarják vállalni ennek kockázatát, hiszen, ha belemennek, és nemzetközi pervesztés esetén nem tudják kifizetni az oroszokat, abba tönkremennek
– mondta.
Az ukrán korrupciós botrány kapcsán azt mondta, Brüsszel korrupciós lángja is ég. – A jogállamiságért felelős belga képviselő, aki belém törölte a lábát folyamatosan, aki minket piszkált, most korrupció vádja alatt van. Tehát úszik a korrupcióban az Európai Unió és parlament is – fogalmazott.
A miniszterelnök azt mondta: mindenki tudja Magyarországon, ha nem jönne orosz gáz és olaj, annak tragikus következményei lennének. Így egyesek szerint 3-3,5-szeresére nőne a rezsiár. Ez létfontosságú a magyar gazdaság szempontjából kormányfő ismertetése szerint. Orbán Viktor kifejtette, elérték, hogy az amerikai szankció ne legyen ránk érvényes. Ezért ki is fejezte a magyar nép háláját az USA elnökének. Donald Trump megértette mindezt.
Másfelől az orosz elnökkel is kellett alkut kötni. Oroszországnak Oroszország az első.
Nekünk garancia kellett arra, hogy megkapjuk azt a mennyiségű energiahordozót, amelyben korábban megállapodtunk
– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: van a szívünkön egy harmadik kő is, ugyanis az EU tiltást akar bevezetni az orosz energiára. Mint mondta, ez 2027-ben lépne érvénybe, a kormányfő reméli, hogy addigra már béke lesz, és ez nem lesz napirenden. A béke ugyanis elsöpri majd a szankciós rendszert is.
Jelezte, Brüsszel cinkelt lapokkal játszik, az orosz gáz és olaj betiltása jogilag egy szankciós lépés, és ilyet akkor lehet hozni, ha minden ország támogatja, de mi nem tettük.
Közöltem is, hogy csak akkor támogatjuk, ha Magyarországot és Szlovákiát kiveszik, ezt nehezen, de elértük. Most amit csinálnak, az kereskedelempolitikai döntés, nem szankció, így törvénytelenül megsértik a jogállamiságot, és mi perelni is fogunk. Jeleznünk kell, hogy az EU letért a jog útjáról, és ennek következménye kell hogy legyen
– hangsúlyozta.
Hozzátette, nem csak politikai bátorság kell ezekhez a küzdelmekhez, hanem jogi. De a fizikai veszélyt jelenti, hogy az ukránok nem csak a frontvonalon tudnak támadni, hanem a hátországban is, ami azt jelenti, hogy belőnek egymás belső területeire, kárt is tesznek az orosz energiaellátásban.
A Tisza kiszivárgott gazdasági tervéről azt mondta, a baloldal szeret adót emelni, függetlenül az ország helyzetétől – Azt gondolják, náluk jobb helyen vagy a pénz a családoknál és a vállalkozóknál.
