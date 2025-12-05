Orbán Viktor a Kossuth rádióban nagy bejelentést tett

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorának adott interjút pénteken reggel. "Akinek ereje van, az cselekszik, akinek nincs, az meg beszél. Az oroszok, amerikaiak tárgyalnak egyezkednek, az európaiak kimaradnak a tárgyalásokból, ők inkább beszélnek" – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő szerint veszélyes pillanatban vagyunk, az elmúlt négy évben azonban ez folyamatosan így volt. Voltak különbségek egy-egy szakaszban. A következő napokban azonban eldől, hogy a háború közelebb kerül-e Európához, vagy letekerik a háború lángját.

Ha az orosz-amerikai tárgyalások sikeresek lesznek, akkor lentebb tekerik. A vízből nem leszünk kint, de kisebb lesz a kockázat. Ha az európaiak akarata érvényesül, akkor a háború egyre közelebb kerülhet hozzánk, és a háborús fenyegetés nőni fog

– fogalmazott Orbán Viktor.

Fontos találkozó Belgiumban

A miniszterelnök elmondta: ma fontos találkozó lesz Belgiumban. Elmegy a német kancellár, és talán még a bizottság elnökasszonya is. Megpróbálják rávenni a belga elnököt, hogy vegyék el az orosz vagyont, és ebből finanszírozzák a háborút, hogy a harctéren folytatódjon a konfliktus. Ha a belgák ellenállnak, akkor az európai vezetőknek be kell ismerni, hogy nincs pénz, támogatni kell az amerikaiakat.

A miniszterelnök hozzátette, a belgáknak sajátos helyzete van, mert a befagyasztott orosz vagyon náluk van. A gazdag országok a saját valutavagyonukat országon kívül tartják, és az oroszok is így tettek, amit most befagyasztottak.

Ilyenre még nem volt példa. És azzal kábítják az európai embereket az unióban, hogy az embereknek egy fillérjébe nem került a háború, mert majd az orosz vagyonból fedezik az egészet. És most kiderül, hogy a belgák nem akarják vállalni ennek kockázatát, hiszen, ha belemennek, és nemzetközi pervesztés esetén nem tudják kifizetni az oroszokat, abba tönkremennek

– mondta.

Az ukrán korrupciós botrány kapcsán azt mondta, Brüsszel korrupciós lángja is ég. – A jogállamiságért felelős belga képviselő, aki belém törölte a lábát folyamatosan, aki minket piszkált, most korrupció vádja alatt van. Tehát úszik a korrupcióban az Európai Unió és parlament is – fogalmazott.