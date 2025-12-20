Mutatjuk a szegedi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait - Galéria

Ahogy arról beszámoltunk, Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az eseményen ezúttal is felszólalt Orbán Viktor egy rendhagyó Lázárinfó kereteiben.

A szegedi Háborúellenes Gyűlésen egy rendkívüli Lázárinfó keretein belül szólalt fel Orbán Viktor Fotó: mw

A 11 órakor kezdődött eseményen a HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták és sportolók is részt vettek. Az eseményen részt vett többek között Bölöni László, de ezúttal is fellépet Radics Gigi és Curtis is, akik egy gyönyörű karácsonyi dalt is előadtak.

Az eddigi Háborúellenes Gyűléseken is teltház volt, és ez a szegedi rendezvényen sem volt másként. Galériánkon keresztül pedig most újra átélheted az esemény legjobb pillantait, íme: