Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mutatjuk a szegedi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait - Galéria

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 14:53
Szegedfotó
Ismét teltházzal zárult a Szegeden megrendezett esemény.

Ahogy arról beszámoltunk, Szegeden tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását. Az eseményen ezúttal is felszólalt Orbán Viktor egy rendhagyó Lázárinfó kereteiben.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
A szegedi Háborúellenes Gyűlésen egy rendkívüli Lázárinfó keretein belül szólalt fel Orbán Viktor Fotó: mw

A 11 órakor kezdődött eseményen a HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták és sportolók is részt vettek. Az eseményen részt vett többek között Bölöni László, de ezúttal is fellépet Radics Gigi és Curtis is, akik egy gyönyörű karácsonyi dalt is előadtak.

Az eddigi Háborúellenes Gyűléseken is teltház volt, és ez a szegedi rendezvényen sem volt másként. Galériánkon keresztül pedig most újra átélheted az esemény legjobb pillantait, íme:

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Galéria: Ilyen volt az ötödik, szegedi Háborúellenes Gyűlés
1/48
Ilyen volt az ötödik, szegedi Háborúellenes Gyűlés

Dosszié

Tovább a dossziéra
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu