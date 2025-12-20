"Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, mint ahogy Ukrajna visszafizeti a kölcsönt"

Idei utolsó állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása. A szegedi Pick Arénában a háborúellenes gyűlés zárásaként Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót. Az esemény telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.
Elsőként Lázár János lépett a színpadra, köszöntötte a szegedieket, és külön megköszönte a helyállásukat, hogy az erős ellenszélben is kitartottak a Fidesz mellett.
Nekünk minden pálya hazai pálya
– emelte ki a miniszter, és megköszönte a rengeteg kérdést, amit kapott a Lázárinfókon. Ismertette, hogy a szegedi gyűlésen is minden kérdésre válaszol, a kérdésekre egy perc áll rendelkezésre, és a válaszokra is egy percnyi időkeret jut.
Az eddigi Lázárinfók alapján több tanulságot is levont Lázár János. Kiemelte: a választók azt várják a kormánytól, hogy megvédje őket, és nem kérnek abból, hogy nevelni akarják őket. A politikusoknak hasznosnak kell lenni, és nem az agyára menni a választópolgárnak.
A jövő évi választás szerinte nem bonyolult: a Fidesz magas bért és alacsony rezsit kínál, a Tisza alacsony bért és magas rezsit szeretne.
Többet ésszel, mint haraggal, ez a 2026-os választás üzenete
– foglalta össze Lázár János.
– Kik is vagyunk ma? Az egyszerű, hétköznapi emberek pártja vagyunk, az időseké, akik már ledolgoztak egy életet, a fiatalok pártja, akik munkával akarnak egyről a kettőre lépni, mert abban hiszünk, hogy munkával mindenki képes feljebb lépni. Adókedvezménnyel, béremeléssel, rezsicsökkentéssel, vagy kedvező lakáshitellel. Ebben az országban a fideszes és a nem fideszes is léphet előre. Felépítettünk egy munkaalapú társadalmat – sorolta, kiemelve, hogy a Tisza viszont egy segély alapú társadalmat építene.
A Tisza áradása veszély, de megtanultuk, ha jön a Tisza, mindig megy is
– jegyezte meg a miniszter. Az első kérdésre, hogy miért szavazzanak az emberek tizenöt év után is a Fideszre, azt mondta: több volt a jó, mint a rossz. Leszögezte, hogy nagy a tét 2026-ban, mert mindent elveszíthetünk. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre – tette hozzá. Megjegyezte, hogy a másik ok, amiért érdemes a Fideszre szavazni, két szó: Orbán Viktor.
Ezután érkezett a színpadra a miniszterelnök, aki elmondta: ha nincs Fidesz-KDNP, akkor van háború, migránsok. De többek között nem lenne biztos időskor és gyerekek után járó adókedvezmény sem. Nincs Fidesz, nincs parti – fogalmazott. Kiemelte, hogy van egy fantasztikus közösségük és mindig elő tudják venni azt a vezetőt, akire a hazának szükség van. Példaként említette Áder Jánost, Lázár Jánost és Varga Mihályt is.
A miniszterelnök három érvet is felhozott amellett, hogy miért szavazzanak rá. Megjegyezte, hogy vidéki, és ha az ember teheti, akkor válassza a saját fajtáját. Továbbá a legjobb korban van. Emellett még nem végzett azzal a feladattal, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok.
Mennyire érdeke Magyarországnak, hogy Ukrajna összeomoljon? – tette fel a kérdést egy férfi, mire a miniszterelnök kiemelte: nem szabad, hogy Ukrajna összeomoljon, mert nem mindegy, ki a szomszédunk és milyen állapotban van a szomszéd kertje.
– Ukrajna teljes villamosenergia-ellátásának 44 százaléka Magyarországról érkezik, a gázellátásnak pedig 58 százaléka, az oroszokon keresztül. Nekünk stabil Ukrajna kell, adunk is segítséget, ugyanakkor fáj, hogy ennek egy részét ellopták. Ukrajnát ugyanakkor csak a béke erősíti meg, elment 180 milliárd euró és 90 milliárd euróról döntöttek ismét. Ha ezt a pénzt elvittük volna Észak-Afrikába, már olyan fejlesztéseket lehetett volna végrehajtani, hogy a migránsoknak nem jutna eszébe elindulni – sorolta a miniszterelnök.
A lefoglalt orosz vagyon kapcsán egy hölgy arra volt kíváncsi, hogyan sikerült eredményt elérni.
Brüsszelben közvetlen háborús veszélyt hárítottunk el, a befagyasztott orosz vagyon elvételével Európa hadüzenetet küldött volna, de a postagalambot elkaptuk még időben
– foglalta össze az uniós csúcs eseményeit Orbán Viktor, hozzátéve, hogy azzal, hogy Európa 230 milliárdot vett volna el, amit odaadott volna az egyik háborús félnek, hadüzenetnek minősült volna, mert ez azt jelenti, hogy beszálltak a háborúba. Persze amikor a vesztest jóvátétel fizetésére kötelezik, lehet majd beszélni erről, de a háború közben nem, mert ezzel bevonódunk, ilyet nem lehet csinálni – tette hozzá. A német kancellár tegnap egy interjúban arról beszélt, gondolkodnak, hogy küldjenek-e békefenntartó csapatokat Ukrajna területére, ha rájuk lőnek az oroszok, majd legfeljebb visszalőnek. Ezt hívjuk háborúnak – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Méltatta a belga kormányfő teljesítményét, aki kulcsszerepet játszott az európai békét megmentő akcióban.
Európának nem egyszerűen békére, hanem békességre lenne szüksége
– válaszolt egy másik kérdésre a kormányfő. Úgy véli, hogy békességre jelen állás szerint nincsen esély.
Kitért arra is, hogy az amerikaiak figyelme Ázsiára fordul, és ha azt gondolják az európaiak, hogy az amerikaiak meg fogják őket védeni, akkor nagyot tévednek. Erősnek kell lennie Európának ahhoz, hogy megvédje magát. Ma az a baj, hogy Ukrajna nem hozzátesz Európa erejéhez, hanem elvesz belőle – állapította meg. Orbán Viktor szerint nem az ukrán, hanem az európai országok hadseregét kell megerősíteni.
Miután Európa a háború felé megy, ezért nekünk békepárti kormányra van szükségünk – húzta alá a miniszterelnök, majd megjegyezte, hogy van egy csoport, amelyik háborút akar. Ennek a középpontjában az Európai Néppárt áll. A Tisza ennek a háborús pártnak a tagja – tette hozzá. Kiemelte, hogy van békepárt is Európában, a Patrióták, amelynek a magyarországi képviselője a Fidesz–KDNP. A jövő évi az utolsó választás a háború előtt, ha nem békepárti kormányunk lesz, akkor rá fogunk faragni – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Egy másik kérdés kapcsán a kormányfő elmondta: Európa a szankciók útját választotta. Megjegyezte, hogy
a szankciók hozták el Európában az energiaárak emelkedését. Nincs arra gondolat, hogyan menjünk át emelkedésbe
– hívta fel a figyelmet.
A miniszterelnök arra volt kíváncsi, sikerült-e elhárítani az eszkaláció veszélyét az uniós csúcson.
– Szeretem, ha bedobnak a mély vízbe, ezek a helyzetek inspirálnak, ezért a küzdelem nem megrettent, hanem végre megnézzük, hányadán állunk. De azért fontos, hogy győzni is tudjunk.
A háborús veszély ma nagyobb, mint a brüsszeli csúcs előtt.
Miért? Mert bár nem lopták el a befagyasztott vagyont, hadikölcsönt adnak 90 milliárd euró értékben, amit majd Ukrajna visszafizet. Erre azt mondom, hogy úgy nyerjen választást a Tisza Párt, mint ahogy az ukránok visszafizetik ezt a kölcsönt – jegyezte meg Orbán Viktor, kiemelve: nem csak az a baj, hogy kölcsönt kell adni, hanem az is baj, hogy nekünk sincs pénzünk, vagyis nekünk is kölcsönt kell felvenni, amit az ukránoknak adunk egyből. És ha az ukránok nem fizetik vissza, akkor nekünk, a hitelt felvevő tagállamoknak kell majd. Szerinte háborút azok akarnak, akiknek fegyvergyárai vannak, de megjelentek a háború pártján most már a bankárok is, mert csak akkor kapják vissza a pénzüket a hitelintézetek.
Egy szegedi hölgy Lázár Jánostól azt kérdezte, hogy a sokat ígért szegedi híd mikor épül majd fel. A miniszter elmondta: a tervezés folyik, egy fél ciklusra szükség lesz, de ez egy stratégiai jelentőségű híd, amire szükség van, Szeged megérdemli. Orbán Viktor hozzáfűzte: Szeged egyike azoknak a városoknak, amelynek van nemzeti küldetése, de még nem teljesítette. Még nem az az erőközpont Szeged, amely magához tudja vonni az erőt, a beruházásokat – mutatott rá.
A gyermekvédelmet érintő kérdést is kapott a miniszterelnök, aki válaszában emlékeztetett: 2010 előtt nyolcvan ember volt börtönben pedofil bűncselekmény elkövetése miatt, ám ez a szám mára 700 felett van. Kitért arra is, hogy több száz feljelentést tettek a gyermekek rovására elkövetett bűncselekmények miatt. Ha bárhol megsértik a jogszabályokat, azokat fülön fogják csípni és meg fogják büntetni. Az intézményi hibákat pedig ki fogják javítani – rögzítette.
A javítóintézetekről elmondta, hogy minden félrecsúszott gyerekélet megérinti az embert. Olyan félrecsúszott gyermekéletekről van szó, akik bűncselekményt követtek el. Fogva vannak tartva, csak nem egy börtönben, hanem egy javítóintézetben. Megjegyezte, hogy a bűnelkövetők áldozatairól és azok szüleiről senki nem szól most. Mint mondta, ha nem rendelik a javítóintézeteket a büntetés-végrehajtás alá és a kérdést nem rendőri logikával kezelik, akkor mindig baj lesz. Rendet kell tenni – húzta alá. Lázár János hangsúlyozta: felszámolták a gyermekszegénységet, és minden gyermeknek esélyt biztosítanak.
Egy miskolci jobboldali kérdező arra hívta fel a figyelmet, a digitális térben nem ellenfélként, hanem ellenségként kezelik őket, ami sportszerűtlen helyzeteket és agressziót szül. Orbán Viktor felidézte: a DPK gondolatát éppen ez a jelenség hozta a felszínre, vagyis hogy megtámadták a jobboldali, keresztény értékrendű embereket a digitális térben, és az epeömlés műfaját űzik azóta is, éppen ezért hozta létre a DPK-t, hogy együtt, összefogva tudják megvédeni egymást.
– Most azt mondom, védekezzünk, de majd a kampány végén meg is támadjuk őket. Muszáj kiállnunk egymás mellett.
Nem lehet arra hagyatkozni, hogy belátják majd meg elszégyellik magukat. Miután mi hiszünk a szeretetben és a békében, jól kell megvédeni magunkat, stílusosan
– mutatott rá. Hozzátette: miért fogadjuk el, hogy a digitális térben csak csúnya dolgok történnek? Ha hagyjuk, hogy csak a balliberálisok használják ezt az eszközt, az olyan lesz, mint ők, ezért kell nekünk is felmenni, mert a digitális térben másképpen is lehet viselkedni. Nem csak pornófilmet, hanem szerelmes filmet is lehet nézni – jegyezte meg a kormányfő.
Egy másik kérdező azt tudakolta, mennyire érzi magát egyedül az uniós csúcsokon.
– Pont úgy érzem magam, ahogy önök az én helyemben. Nehezen kezelhető helyzet, amikor mindenki szembejön az autópályán – árulta el Orbán Viktor. Beszámolt róla, hogy a migrációs csatában nehéz volt kitartani az álláspontja mellett, de később egyszerűbbé vált, ugyanis lett hivatkozási alapja. A miniszterelnök a csütörtöki uniós csúcson azt javasolta, hogy a teljes Európai Unió álljon be az Egyesült Államok elnökének békepolitikája mögé.
A békét finanszírozni olcsóbb, mint a háborút
– jelentette ki a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.