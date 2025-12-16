Orbán Viktor: Felkészül Szeged!

"Ilyen volt Mohács. Felkészül: Szeged! Szombaton ott találkozunk!" - e szavakkal tett közzé összefoglaló videót Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Mint ismert, a múlt hétvégén, december 13-án tartotta a DPK a negyedik Háborúellenes Gyűlést, mely ezúttal Mohácsra látogatott el. Az év utolsó ilyen eseménye pedig Szegeden lesz december 20-án, mely kapcsán a miniszterelnök korában felfedte: rendhagyó Lázárinfót is tartanak majd.