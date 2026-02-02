Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Köszönöm a támogatást!

orbán viktor
Háborúellenes Gyűlésminiszterelnökvideó
Ez fogadta Orbán Viktort a Háborúellenes Gyűlés után.
Szombaton tartották meg a Háborúellenes Gyűlést Hatvanban, ahol Orbán Viktor, valamint a többi felszólaló ezúttal is telt ház előtt lépett színpadra, ráadásul a miniszterelnök ezúttal elsősorban a közönség által feltett kérdésekre válaszolt. A kormányfő azóta már bejelentette a következő helyszínt, Szombathelyet, nemrég pedig egy kedves videóval jelentkezett, az esemény utánról.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Ez fogadta Orbán Viktort a Háborúellenes Gyűlés után / Fotó: MW

Hatvani gyűlés után egy finom ebéd. Köszönöm a támogatást!

- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
