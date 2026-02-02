Orbán Viktor: Köszönöm a támogatást!

Szombaton tartották meg a Háborúellenes Gyűlést Hatvanban, ahol Orbán Viktor, valamint a többi felszólaló ezúttal is telt ház előtt lépett színpadra, ráadásul a miniszterelnök ezúttal elsősorban a közönség által feltett kérdésekre válaszolt. A kormányfő azóta már bejelentette a következő helyszínt, Szombathelyet, nemrég pedig egy kedves videóval jelentkezett, az esemény utánról.
Hatvani gyűlés után egy finom ebéd. Köszönöm a támogatást!
- írta a közösségi oldalán a miniszterelnök.
