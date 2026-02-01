Orbán Viktor elárulta: itt lesz a következő Háborúellenes Gyűlés

Szombaton immár nyolcadik alkalommal tartott a DPK Háborúellenes Gyűlést: ezúttal Hatvanban gyűltek össze a békepárti erők. Orbán Viktor, valamint a többi felszólaló ezúttal is teltház előtt lépett színpadra, ráadásul a miniszterelnök ezúttal elsősorban a közönség által feltett kérdésekre válaszolt. A kormányfő vasárnap este a közösségi oldalán üzente meg: a következő, kilencedik helyszín Szombathely lesz.

Köszönöm, Hatvan! Felkészül, Szombathely

- írta videós bejegyzéséhez.