Orbán Viktor elárulta: itt lesz a következő Háborúellenes Gyűlés

Szombaton immár nyolcadik alkalommal tartott a DPK Háborúellenes Gyűlést: ezúttal Hatvanban gyűltek össze a békepárti erők. Orbán Viktor, valamint a többi felszólaló ezúttal is teltház előtt lépett színpadra, ráadásul a miniszterelnök ezúttal elsősorban a közönség által feltett kérdésekre válaszolt. A kormányfő vasárnap este a közösségi oldalán üzente meg: a következő, kilencedik helyszín Szombathely lesz.
Köszönöm, Hatvan! Felkészül, Szombathely
- írta videós bejegyzéséhez.
