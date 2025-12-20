Bölöni László: A franciák egyáltalán nem értik, hogyan tudja ennyire támogatni a magyar kormány a családokat

A teljesen megtelt szegedi Pick Arénában szombaton 11 óra után megkezdődött az idei utolsó háborúellenes gyűlés. Az eddigi legnagyobb találkozó résztvevőit a digitális polgári körök (DPK) nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip köszöntötték. Az eseményen megjelent több kormánytag és Schmitt Pál volt köztársasági elnök is.

Bölöni László labdarúgó és edző

Rákay Philip a köszöntő után Bölöni Lászlót kérdezte arról, hogyan látják a magyarokat Franciaországban, ahol él. Az erdélyi származású legendás labdarúgó beszámolt róla, hogy a franciák közül sokan nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnököt. Bölöni több évtizede éve Franciaországban él, de mint mondta, a külföldi életútjára is magával vitte, amit a magyar szülei tanítottak.

"A kisebbségi mivoltod beleégett a lelkedbe és ezeket vitted magaddal. A hazádat képviselted úgy, hogy amikor hazamégy, büszke lehess magadra és otthoniak pedig büszkék maradhassanak".

A franciák egyáltalán nem értik, mi folyik Magyarországon, hiszen számukra érthetetlen az a sok támogatás, amit a magyar kormány a háromgyermekes anyáknak ad, az adókedvezmény, vagy akár a CSOK és a 3 százalékos hitel, amely megkönnyíti a fiatalok lakáshoz jutását.