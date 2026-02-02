Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
A nyugdíjasok és a fiatalok is felháborodtak - ezt mondták a Tisza Pártról Hatvanban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 08:11
ukránbrüsszeli testületFidesz
Aki támogatja Ursula von der Leyent és az Európai Bizottság politikáját, az nem a magyar érdekeket képviseli. A Háborúellenes Gyűlésen nemcsak a békéről, esett szó, hanem Brüsszel szerepéről és a Tisza Pártról is, mutatjuk, milyen véleményeket fogalmaztak meg a résztvevők.

A miniszterelnök már többször beszélt arrról, hogy aki támogatja Ursula von der Leyen-t, az Brüsszel oldalán áll, nem Magyarországén, és ha megvalósulna Brüsszel terve, a „magyarok összes pénzét” Ukrajnára kellene költeni. Brüsszel több alkalommal bírálta a 13. havi nyugdíj visszaépítését és a rezsicsökkentést is, miközben Brüsszel  a jogállamisági eljárásokkal és a migrációs kvótával próbálják nyomás alá helyezni Magyarországot. Mára az is egyértelművé vált, hogy Brüsszel a Tiszán keresztül próbál bevatkozni a magyar politikába. Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen erről kérdeztük az emberek véleményét.

A Háborúellenes Gyűlésre rengetegen érkeztek Hatvanba Fotó: /MW

Az Egerből érkező Bartha Istvánné  arra a kérdésre, mit gondol arról, hogy Ukrajna a Tisza Párton keresztül szeretne befolyást szerezni a magyar választásokban, így reagált:

Hát én ezt nagyon utolsó dolognak tartom. Egyébként nagyon elítélem, tehát egy magyar párt, legyen az ellenzéki is, ezt nem teheti meg, tehát a magyar nép ellen nem dolgozhat. Ezt mélységesen elítélem.

Bartha Istvánné 

Kakukk Lászlóné szerint ez elfogadhatatlan.

Hát ezt nagyon durva dolognak tartom. Egyetlenegy magyar embernek nem volna szabad a saját hazánkat kiadni más országoknak, vagy velük együttműködni.

 - utalt Magyar Péter viselkedésére.

Kakukk Lászlóné

Vona Róbertné, aki messzebbről érkezett Hatvanba, úgy fogalmazott:

Mi azért tartjuk fontosnak, mert a nemzetünk jövőjéről van szó, és úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell állnia emellett, hogy ne sodródjon bele a háborúba, és ehhez mindenképpen támogatnunk kell a regnáló kormányt. Úgyhogy Orbán Viktor mellett és kormánya mellett teljes szélességgel kiállunk.

Vona Róbertné


 A Tisza Párt és Ukrajna ügyéről pedig ezt mondta:

Hát ez borzalmas, ez szánalmas a Pétertől. Ez szánalmas, hogy ilyesmibe belekeveri a magyarokat is, hogy a fiatalokat, meg akit rá tud beszélni, nem tudják eldönteni, hogy hova, és akkor csak végül is az Orbán-fóbiából csinálják ezt szerintem. Semmi másért.

Szilágyi Miklós a szuverenitás kérdését hangsúlyozta:

Az egy belügyi beavatkozás, minden országnak gyakorlatilag a legrosszabb félelme, mert nem hagyja a polgárokat a saját meggyőződése, illetve irányelvek szerint hagyni, hogy fejlődjön az országa. Idegen beavatkozás általában mindig az ő érdeküket képviseli, és nem azt az ország érdekeit, ahol az emberek élnek és szeretnének továbbra is békében élni elsősorban.

Szilágyi Miklós

A hatvani gyűlésen  résztvevők egyetértettek:  Magyarország szuverenitása és a nemzet jövője a tét. Úgy látják, Brüsszel és az európai politikai erőtér döntései komoly hatással lehetnek az országra, ezért is tartják fontosnak, hogy személyesen is hangot adjanak a véleményüknek.

