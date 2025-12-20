Hidegrázós: Radics Gigi és Curtis karácsonyi dallal szántotta fel a színpadot

Egy 1985-ös EDDA-dallal lépett színpadra Radics Gigi és Curtis a szegedi Háborúellenes Gyűlésen. Radics Gigi hangjától megborzongtak az emberek, többen előkapták a telefonjaikat is, nehogy lemaradjanak egyetlen pillanatáról is. A közönség soraiban ülők is dalra fakadtak.

Radics Gigi, Curtis

Az EDDA Ünnep című száma megérintette a szíveket. Ahogy az egyik jelenlévő mondta: ilyen, amikor az ünnep a szívekbe költözik.