Hidegrázós: Radics Gigi és Curtis karácsonyi dallal szántotta fel a színpadot

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 12:10 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 12:14
Radics Gigi és Curtis Szegeden karácsonyi dallal melengette meg az emberek szívét a Háborúellenes Gyűlésen.

Egy 1985-ös EDDA-dallal lépett színpadra Radics Gigi és Curtis a szegedi Háborúellenes Gyűlésen. Radics Gigi hangjától megborzongtak az emberek, többen előkapták a telefonjaikat is, nehogy lemaradjanak egyetlen pillanatáról is. A közönség soraiban ülők is dalra fakadtak.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Az EDDA Ünnep című száma megérintette a szíveket. Ahogy az egyik jelenlévő mondta: ilyen, amikor az ünnep a szívekbe költözik.

 
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
 
 

 

 

